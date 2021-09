L'edifici de l'antiga presó de "la Modelo" a la UCI

El complex de la Modelo que mostra un alt grau de deteriorament/ @EP





En data 20 de juliol de 2021, la secretària delegada d'Urbanisme, de l'Àrea d'Ecologia,

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, fa

constar " que havent finalitzat en data 19 de juliol de 2021, el termini d'informació pública de trenta dies, de l'expedient relatiu a l'aprovació del Projecte executiu d'actuacions pal·liatives per aturar el deteriorament dels edificis de l'antiga presó La Model"





Aquestes actuacions afectarien "a les façanes i cobertes del carrer Provença, al Districte de l'Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, aprovat inicialment per Resolució de la Gerent d'Ecologia Urbana, en data 21 de maig de 2021 i publicat mitjançant anunci en el BOPB de data 4 de juny de 2021, com no consta que s'hagin presentat cap al·legació ni cap informe que faci palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte, de conformitat amb l'esmentada Resolució, aquest ha esdevingut definitivament aprovat".





És a dir l'Ajuntament, que no ha fet treballs de manteniment als edificis i l'entorn de la Model de Barcelona haurà de rècorrer ara a dur a terme accións urgents per evitar el deteriorament d'UCI d'aquest enclavament on tantes esperançes han posats els barcelonis del barri.





LA REMODELACIÓ ESTÀ PREVISTA PEL SEGÜENT MANDAT





Cal recordar que l'Ajuntament de Barcelona preveu que les obres de transformació de la Model comencin en el pròxim mandat, deñ 2023 cap endavant una vegada finalitzi els projectes executius per a poder dur-les a terme, malgrat que l'objectiu inicial era iniciar-les a finals de 2020.







Així ho va dir la tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, al costat de l'arquitecte cap Xavier Matilla, en la qual han presentat la proposta guanyadora del concurs públic per a dur a terme la transformació de l'antiga presó.





Sanz va explicar llavors que la intenció és "acabar el mandat amb els projectes executius finalitzats perquè, de cara al pròxim mandat, les obres de la Model siguin una realitat". Una vegada triada la proposta guanyadora, durant el 2021 s'elaborarà el projecte d'ordenació del conjunt i el projecte d'espais lliures, que es preveu que s'allargui uns nou mesos i tindrà un pressupost de redacció de 360.000 euros.





Aquest projecte d'ordenació servirà com a guia sobre la qual es llançaran els concursos específics per a redactar durant 2022 els projectes constructius dels equipaments, usos i espais previstos.

A partir d'aquí, s'anirà dotant la transformació de recursos en funció de la disponibilitat pressupostària i la situació post-pandèmia per a "acabar el mandat amb els projectes executius" i poder començar les obres.





Així i tot, Sanz ha assegurat que "en cap cas hi ha hagut un endarreriment de la proposta de transformació de la Model" i que s'ha mantingut el calendari previst, a excepció d'un endarreriment en donar a conèixer la proposta guanyadora, que hauria d'haver estat al març i que es va endarrerir pel Covid-19.





'MODEL, BATEGA!'













La proposta guanyadora per a la transformació és 'Model, batega!', de l'equip tècnic Forgas Arquitectes i Planas Esquius Segatti, que ha estat triada pel jurat com a projecte que millor reordena el centre penitenciari per a convertir-lo en un gran pol d'equipaments i espai verd de l'Esquerra de l'Eixample i la ciutat.





Sanz ha assenyalat que el projecte aposta per conservar la imatge de la Model com a conjunt i incorporar tots els usos previstos sense aixecar nous edificis ni alterar el patrimoni, i incorpora aspectes ambientals i de sostenibilitat i eficiència energètica.





El projecte inclou els passos acordats en el Pla Director de 2019 i dóna compliment a les reserves previstes d'habitatge públic --140 pisos que se situaran als braços del panòptic-- amb una superfície total de 14.150 metres quadrats, i un parc.





També incorpora set equipaments públics: l'espai memorial, un institut escola, una guarderia, un equipament residencial, un pavelló poliesportiu, un espai per a joves i espais d'economia social i solidària; un conjunt que ocuparà 24.131 metres quadrats.





La proposta permet "integrar bé" els edificis amb el parc i alhora donar continuïtat amb l'entorn (els carrers Rosselló i provena), i el centre del panòptic serà l'eix estructurador dels recorreguts i les galeries faran de corredors interiors..