A Espanya han mort 300 persones després de rebre la vacuna contra la Covid-19

Vacuna Covid-19 @ep





Fins al dia 5 de setembre, s'han administrat a Espanya 66.835.878 dosis de vacunes enfront de la COVID-19, que corresponen a un total de 36.877.329 persones; i, en aquest temps, s'ha registrat 41.751 notificacions d'esdeveniments adversos, 300 d'ells amb un desenllaç fatal, sent la situació clínica prèvia del pacient determinant per a la seva defunció en "la gran majoria dels casos".





"La vacunació no redueix les morts per altres causes diferents de la COVID-19, de manera que durant la campanya de vacunació és esperable que les morts per altres motius diferents segueixin passant, a vegades en estreta associació temporal amb l'administració de la vacuna, sense que això tingui a veure amb el fet d'haver estat vacunat", aclareix el 8è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes Covid-19, publicat aquest dijous per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps).





De les 41.751 notificacions d'esdeveniments adversos, 8.515 van ser considerades greus, entenent com a tal qualsevol esdeveniment advers que requereixi o prolongui l'hospitalització, doni lloc a una discapacitat significativa o persistent, o una malformació congènita, posi en perill la vida o resulti mortal, així com qualsevol altra condició que es consideri mèdicament significativa. Cal tenir en compte que la notificació dels esdeveniments adversos greus i el seu registre és prioritària davant els considerats no greus.





Pel que fa als esdeveniments adversos més freqüentment notificats, segueixen sent els trastorns generals (febre i dolor a la zona de vacunació), del sistema nerviós (cefalea i marejos) i de sistema musculoesquelètic (miàlgia i artràlgia).





Pel que fa a les vacunes, el 70 per cent de les dosis administrades van correspondre a 'Comirnaty' de Pfizer / Biotech, el 15% a 'Vaxzevria' d'AstraZeneca; el 12% a 'Spikevax' de Moderna i el 3% a COVID-19 a Janssen. Del total de persones vacunades, un 52% són dones. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, el 70% correspon a persones d'entre 18 i 65 anys, el 24% a majors de 65 anys i el 6% a persones d'entre 12 i 17 anys.





Pel que fa a les notificacions registrades després de subministrar-se 'Comirnaty' de Pfizer / Biotech. Fins al dia 5 de setembre de 2021, s'han administrat a Espanya 46.974.167 dosis, que corresponen a 25.255.436 persones. El 52% de les persones que van rebre aquesta vacuna van ser dones. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, el 65% va correspondre a persones d'entre 18 i 65 anys, el 28% a majors de 65 anys i el 7% a persones d'entre 12 i 17 anys.





En aquest període s'han registrat a la base de dades FEDRA un total de 23.301 notificacions d'esdeveniments adversos després de rebre Comirnaty; la majoria corresponen a dones (77%) ia persones d'entre 18 i 65 anys (84%). D'entre totes les notificacions registrades, 4.709 van ser considerades greus.





En el cas de 'Spikevax' de Moderna es van administrar a Espanya un total de 8.189.117 dosis, que corresponen a 4.584.824 persones. El 51% de les persones que van rebre aquesta vacuna van ser dones. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, el 80% va correspondre a persones d'entre 18 i 65 anys, el 14% a majors de 65 anys i el 6% a persones d'entre 12 i 17 anys.





En aquest període, s'han registrat un total de 6.332 notificacions d'esdeveniments adversos, la majoria corresponen a dones (78%) i a persones d'entre 18 i 65 anys (90%). De totes les notificacions d'esdeveniments adversos rebudes, 983 van ser considerades greus.





En el cas de 'Vaxzevria' d'AstraZeneca es van administrar a Espanya un total de 9.733.671 dosis, que corresponen a 5.098.213 persones. El 54% de les persones que van rebre aquesta vacuna van ser dones. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, el 83% va correspondre a persones d'entre 18 i 65 anys i el 17% a majors de 65 anys.





En aquest període s'han registrat un total de 10.949 notificacions d'esdeveniments adversos després de la seva administració; la majoria van correspondre a dones (73%) ia persones d'entre 18 i 65 anys (95%). De totes les notificacions registrades, 2.512 van ser considerades greus.





Pel que fa a la vacuna de Janssen es van administrar un total de 1.938.923 dosis. El 55% de les persones que van rebre aquesta vacuna van ser homes. Pel que fa a la distribució per grups d'edat, el 86% va correspondre a persones d'entre 18 i 65 anys i el 14% a persones majors de 65 anys.





En aquest període s'han registrat un total de 1.106 notificacions d'esdeveniments adversos, la majoria van correspondre a dones (58%) i a persones d'entre 18 i 65 anys (86%). De totes les notificacions d'esdeveniments adversos rebudes, 288 van ser considerades greus.