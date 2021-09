La pujada del SMI elevarà les quotes d'autònoms entre 3 i 12 euros, segons ATA

Lorenzo Amor @ep





El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha lamentat que l'acord entre Govern i sindicats per pujar el salari mínim interprofessional (SMI) en 15 euros mensuals des de l'1 de setembre i ha avisat que aquesta decisió d'elevar la quota dels autònoms entre 3 i 12 euros, "probablement" des del mes d'octubre.





"El Reial Decret 2/2021 va paralitzar la pujada de tipus prevista per 2021 mentre no pugés el SMI. Aquesta pujada del SMI anul·la la disposició transitòria quarta de l'esmentat Reial Decret i posa en marxa l'actualització dels tipus de les quotes dels autònoms a la Seguretat Social. Es passa d'un 30,3% de la base de cotització a un 30,6% de la base de cotització per la qual cotitza cada autònom ", argumenta ATA.





Per Amor, "és una pena que es pugi el SMI en contra de l'opinió de qui ha de pagar-lo" i que es faci "sense tenir en consideració" als autònoms i petits empresaris, "que és a qui més afecta mesura i no a les grans empreses ".





AUGMENT DE L'ECONOMIA SUBMERGIDA





"Desgraciadament aquesta pujada pot de nou portar economia submergida i fer mal a l'ocupació", ha criticat Amor, per qui té "poc sentit" pujar ara el SMI 15 euros i tornar a realitzar una altra pujada d'aquí a tres mesos.





Al mateix temps, ATA ha instat les administracions públiques a indexar la pujada del SMI als contractes públics amb autònoms. "És molt fàcil disparar amb pólvora aliena, prendre decisions de pujada unilaterals dels salaris dels treballadors però no aplicar-se el conte d'aquesta pujada", ha advertit el president d'ATA.





Amor ha denunciat que la costa de setembre "s'està convertint en un port de categoria especial per als autònoms" amb la pujada de la llum, gas, carburants i altres energies, pujades de costos laborals i SMI i pujada de quotes.