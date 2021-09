Laia Bonet relleva Rosa Alarcón com a regidor de Mobilitat de Barcelona

@EP





La tercera tinent d'alcalde d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de Barcelona, Laia Bonet, rellevarà Rosa Alarcón com a regidor de Mobilitat, i que s'incorpora a la Junta de Portaveus com a portaveu dels socialistes a l'Ajuntament .





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa per informar sobre canvis en la configuració de Govern municipal i en les competències de les que són responsables els socialistes, modificacions que no afecten el cartipàs municipal.





D'aquesta manera, Alarcón deixarà de ser regidor de Mobilitat per a ser portaveu, tot i que conservarà la regidoria de districte d'Horta-Guinardó, i Bonet mantindrà la seva tinença --a la qual incorpora la cartera de mobilitat-- i assumirà també la presidència de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i de l'Institut Metropolità del taxi (Imet).





Segons ha detallat Collboni, aquests canvis responen a la voluntat de reforçar el posicionament estratègic de la ciutat després de la pandèmia, vinculant la mobilitat a la digitalització, la sostenibilitat i els projectes de gestió intel·ligent i electrificació relacionats amb els projectes que el consistori ha presentat a els fons Next Generation EU.





Ha subratllat són canvis consensuats amb l'alcaldessa, Ada Colau, - "com tots els que hem fet fins ara dins el Govern" - i considera que l'equador de la legislatura és un bon moment per fer-los per afrontar nous reptes.





COMISSIONAT DE PROMOCIÓ DE CIUTAT



També ha anunciat la incorporació de Pau Solanilla com a comissionat de Promoció de Ciutat, que actualment és director de Relacions Globals de Digital Future Society en la fundació Mobile World Capital Barcelona.





Anteriorment havia estat assessor a la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, assessor al Parlament Europeu i cap de gabinet de Direcció i Comunicació a l'Institut Europeu de la Mediterrània, entre d'altres.





Collboni ha destacat que aquesta figura, que ja estava previst incorporar-abans de la pandèmia, intensificarà la promoció internacional de Barcelona de cara a l'atracció de noves inversions, així com de noves fires i congressos, i a la captació de talent per posicionar la marca Barcelona .





REFORÇAR LA MOBILITAT



El primer tinent d'alcalde ha insistit que la voluntat és reforçar les polítiques de mobilitat, ha defensat que han fet "una etapa molt bona" pel que fa a la normalització i regularització de la mobilitat, i ha destacat el diàleg mantingut amb el sector i amb els operadors de mobilitat de la ciutat.





"El repte en mobilitat és apassionant i monumental. Aquest canvi contribuirà a millorar la capacitat de reacció del govern municipal i de la ciutat", i ha assegurat que Alarcón, com a portaveu socialista, ajudarà a governar millor, amb més capacitat de reacció i de acció.





Ha remarcat que fins ara han governat amb un nivell de diàleg i de consens social i polític molt intens, en les seves paraules, i que volen continuar fent-ho "més enllà de les majories aritmètiques".





"Volem continuar amb aquesta línia d'acord de forma preferent amb ERC, però també amb la resta de grups polítics. Això exigeix dedicació, temps i coordinació en el si de la coalició i de Govern", ha conclòs.