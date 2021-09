Les dosis de la vacuna del Covid-19 estan caducant a Catalunya

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha admès aquest divendres que "alguna dosi hagi caducat", tot i que encara ha de quantificar-les.





Ho ha dit aquest divendres en atenció als mitjans a la residència d'avis Feixa Llarga, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on s'han administrat les primeres dosis de reforç als usuaris de les residències de gent gran.





La secretària de Salut pública Carmen Cabezas @ep





La responsable de Salut Pública ha afegit que hi ha dosis que "estan pròximes a caducar" i que aquestes estan repartides pels múltiples centres de vacunació repartits per Catalunya.





Les dosis es descongelen en funció de la previsió de vacunes que s'hagin administrar en les següents setmanes, però, des del departament, preveien un augment de la vacunació al setembre que "no s'ha produït", ha detallat.





Sobre aquestes dosis ja descongelades, Cabezas ha explicat que les deixaran a les neveres per si l'Agència Espanyola de Medicaments acabés determinant un període de caducitat més llarg: "Per ara està fixat en aquests 30 dies", però ha incidit que és una vacuna de la qual no paren d'aprendre coses.





Preguntada per si l'excés de dosi emmagatzemades ha agilitzat l'administració de la dosi addicional, Cabezas ha dit que aquesta nova etapa de vacunació es va aprovar el dijous, que "volen utilitzar el millor possible totes les dosis disponibles" i que, al seu parer, reforçar la immunitat de la gent gran és un molt bon ús.





INSISTIR EN LA VACUNACIÓ





Cabezas ha celebrat que, en comparació amb altres països, Catalunya i la resta d'Espanya registren les cobertures més altes, però d'altra banda, també a escala internacional, han observat que "el s joves no perceben com tan necessari el fet vacunar-se i , per això, costa més arribar a percentatges tan elevats "en aquestes franges, ha lamentat.





Ha insistit que la vacunació ha fet que les últimes onades de la pandèmia siguin menys greus pel que ha tancat: "Hem d'esforçar-nos per posar la vacuna i perquè la gent vulgui venir a vacunar-se".