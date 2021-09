Ingressen a la mare d'Isabel Pantoja a l'hospital amb un informe mèdic molt negatiu

Segons ha explicat Kiko Hernández res més donar començament 'Sálvame Diari', la mare d'Isabel Pantoj Ana Martín, està ingressada en aquests moments en un hospital. Ja sabem que la salut de la mare de la tonadillera s'ha vist ressentida en els últims anys en moltes ocasions, però tal com ha explicat el col·laborador, l'informe mèdic de l'actualitat és molt negatiu.





No solament això ens ha deixat molt sorpresos i preocupats, sinó també la desinformació que tindrien els membres de la família ja que Hernández ha explicat que va haver de trucar ahir a Kiko Rivera per informar-lo de l'estat de la seva àvia. Una cosa que no ens ha sorprès perquè com ja sabem mare i fill no tenen relació, però el que sí que ens ha cridat l'atenció és que també va haver de trucar a Anabel Pantoja.





La col·laboradora de 'Sálvame Diari' s'ha casat avui mateix i sembla que ahir va rebre la pitjor de les notícies, el nou ingrés hospitalari de la seva àvia, la senyora Anna, a la qual vol per sobre de totes les coses i ha fet moltes mostres de afecte cap a ella per les xarxes socials durant aquests anys.





Segons la informació del col·laborador, Ana no estaria passant pel seu millor moment i es troba en aquest moment ingressada en un hospital amb un informe mèdic molt preocupant.





Fins ara cap membre de la família ha parlat sobre aquesta notícia, haurem d'estar molt atents per saber com evoluciona la matriarca el clan Pantoja.