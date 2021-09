Catalunya és la comunitat que més concursos de creditors acumula des de 1997, segons una estadística

@EP





Catalunya és la comunitat autònoma que més concursos de creditors d'empreses acumula des del 1997, segons l'estudi estadístic de l'evolució dels procediments d'insolvència que ha publicat aquest divendres l'agència privada INFORMA D&B. Tal com detalla l'informe, entre el 1997 i el 2020 s'han presentat un total de 18.865 casos.





Aquesta xifra representa el 23% del total de processos iniciats a Espanya, que "encara que no són gaire utilitzats" al país, indica la citada agència, una vegada les empreses els inicien "solen acabar en liquidació" i "deixen de funcionar".





"L'ús dels concursos a Espanya és tradicionalment molt baix i acaben normalment en el cessament de l'activitat de la firma, la qual cosa fa necessari millorar els procediments d'insolvència per permetre a les companyies amb dificultats reestructurar-se", ha explicat la directora d'Estudis d'INFORMA D&B, Nathalie Gianese, en un comunicat. "S'estan tramitant canvis en la normativa que es faran de cara al 2022", ha afegit.





CATALUNYA, LA PRIMERA DE LA LLISTA





Tal com indica la mateixa agència, Catalunya sempre ha liderat les dades de concursos nacionals, encara que actualment el seu pes relatiu s'ha reduït. Així, fins al 2004 sempre sumava més del 30% del total mentre que el 2020 s'ha quedat en un 26%.





Des de l'any 2008, diu INFORMA D&B, s'ha observat un creixement en el nombre de concursos en el territori català fins a aconseguir els 1.855 el 2013, la xifra més elevada fins al moment. Des de llavors han anat descendint, repuntant el 2018, i acabant el 2020 amb 1.127, una xifra que no ha augmentat el 2021 a causa de la moratòria concursal - una norma de l'Executiu per fer front als efectes de la covid-19, la qual permet que tota aquella empresa insolvent no tingui el deure de tirar endavant un concurs de creditors fins al 31 de desembre del 2021.





Evolució dels procediments col·lectius per comunitats autònomes /@INFORMA D&B





LA SEGONA PLAÇA PER MADRID I VALÈNCIA







En el segon lloc del rànquing, s'han anat alternant les ciutats de Madrid i València, representant el 15% i el 14% de l'acumulat d'aquests anys respectivament. En el cas de Madrid, va ser segona des del 1997 al 2005, any en el qual es va veure avançada per València, i de nou des del 2013, exceptuant l'any 2015.





En el conjunt d'Espanya, del 1997 al 2020 INFORMA D&B ha comptabilitzat 80.998 concursos empresarials. El 1997 van iniciar procés concursal 1.097 empreses, de les quals només segueixen actives el 3%, i el nombre de concursos declarat el 2020 es va quedar en 4.376, fins i tot per sota d'anys anteriors, sent la xifra més baixa des del 2008.





Evolució dels procediments col·lectius per anys /@INFORMA D&B





2013, L 'ANNUS HORRIBILIS' PER A LES COMUNITATS





L'any 2013 és, a gairebé a totes les autonomies, el període en què més concursos es van presentar, amb els 1.855 de Catalunya al capdavant, seguits pels 1.627 de Madrid i els 1.247 de València. Únicament dues comunitats van quedar amb menys de 100 processos, Cantàbria i La Rioja, a més de Ceuta i Melilla, que "amb prou feines" van registrar activitat concursal.





Els sectors en els quals més concursos s'han declarat des del 1997 són, seguint el mateix informe, la construcció, el comerç i la indústria, ja que entre els tres representen el 70% del total de processos iniciats aquests anys.