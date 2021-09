El conseller delegat i el director financer de CaixaBank, elegits com els millors d'Europa pels analistes financers

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Javier Pano, director financer de l'entitat, han estat elegits pels analistes financers (sell-side) com els millors directius a la seva categoria en el rànquing 2021 All-Europe Executive Team, elaborat per Institutional Investor. Els analistes que han participat en l'enquesta d'enguany han votat a Gonzalo Gortázar per la seva credibilitat, lideratge i comunicació; i a Javier Pano per la seva gestió financera i comunicació.





Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank / Javier Pano, director financer de CaixaBank





A l'edició 2021 del rànquing, CaixaBank es consolida com a banc de referència per als analistes financers, ocupant la primera posició no només a les categories de “Millor CEO” i “Millor Director Financer”, sinó també a les de “Millor Equip de Relació amb Inversors”, “Millor Programa de Relació amb Inversors” i “Millor Esdeveniment amb Analistes”.





El All-Europe Executive Team d’Institutional Investor és el rànquing de referència del sector a Europa i s'elabora cada any amb els resultats d'una àmplia enquesta entre analistes i inversors financers. Els participants voten als millors directius i als millors professionals de Relació amb Inversors d'entre més de 1.000 companyies. A l'edició del 2021, hi han participat prop de 1.600 inversors (buy-side) i analistes (sell-side) de més de 600 firmes d'inversió.





En el rànquing combinat, que té en compte les votacions dels inversors institucionals (buy-side) juntament amb les dels analistes financers (sell-side), Gonzalo Gortázar i Javier Pano revaliden el 2021 la segona posició de “Millor CEO” i “Millor Director financer”, respectivament, entre tota la banca europea per segon any consecutiu. A més, l'equip de Relació amb Inversors de CaixaBank avança fins al Top 3 del rànquing.





Institutional Investor és una reconeguda publicació internacional especialitzada en finances internacionals, amb més de 50 anys d'història. La inclusió d'una empresa en els rànquings d’Institutional Investor Research suposa un important reconeixement al seu lideratge i gestió per part del món econòmic i financer.