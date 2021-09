Cap conseller assistirà a la manifestació en contra l'ampliació del Prat

@EP





Cap membre del Govern acudirà aquest diumenge a la manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat convocada per les plataformes Xarxa per la Justícia Climàtica i Zero Port, han explicat fonts de l'Executiu català a Europa Press.





La possible participació de membres de Govern a aquesta protesta va ser un dels arguments que va esgrimir el Govern de Pedro Sánchez per suspendre la inversió acordada entre l'Executiu central i la Generalitat per ampliar l'Aeroport.





De fet, el 7 de setembre la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa va afirmar que no descartava que algun conseller participés en aquesta manifestació: "No em sorprendria", va dir.

A més, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apuntat que els republicans participarien d'alguna manera en aquesta protesta i va obrir la porta al fet que algun dels seus consellers assistís a la manifestació.





Finalment cap dels membres de la Generalitat participaran, encara que sí que aniran representants d'ERC, com l'exconseller Raül Romeva, la portaveu adjunta al Parlament, Meritxell Serret, l'eurodiputada Diana Riba i altres diputats i càrrecs dels republicans.