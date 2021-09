"Els pitjors enemics dels jueus espanyols van ser els conversos" (Valeriu Marcu)

Els pitjors enemics dels jueus i els que van advocar amb més afany pel seu assenyalament, marginament i expulsió van ser, en la seva immensa majoria, conversos, tal com apuntava Valeriu Marcu, escriptor comunista de família jueva, que va escriure un assaig breu, però substanciós la primera edició data de 1945 i que ara es reedita amb el títol de «l'expulsió dels jueus d'Espanya» (Renaixement) l'autor cita casos concrets, com els de Jerónimo de Santa Fe (Josua ha-Lorquí), polemista cristià en la controvèrsia de Tortosa contra els seus antics coreligionaris, o els arquebisbes Pau de Santa Maria (Salomó ha-Levi) i Alfonso de Cartagena (fill del rabí de Burgos).





Resulta particularment significativa aquesta obra que desmitifica en bona part, per qui, tenint en compte els seus orígens familiars, tenia autoritat moral per fer-ho, molts prejudicis que s'han atribuït a Espanya en relació amb les seves comunitats hebrees. Recorda Marcu que "a Espanya les comunitats jueves medievals vivien amb més comoditat que a la resta d'Europa i van contribuir notablement al desenvolupament econòmic de país"; i afegeix que "els jueus exercien un paper important en la totalitat de la vida de la nació espanyola en formació". Més encara: "assisteixen a la formació de l'espanyol: el transformen de dialecte en llengua". No és per això estrany que comptessin amb el suport de diferents monarques, citant de manera molt particular a Juan II de Castella i al seu valgut Álvaro de Lluna i fins i tot d'Isabel la Catòlica, que va tenir com a confident a Isaac Abravanel i els va protegir de les persecucions populars (però no Ferran d'Aragó, a què retreu la "cobdícia" per fer-se amb els seus béns).





És clar que aquest favor, unit a l'esplendor econòmic d'algunes famílies jueves i la col·laboració de certs personatges en les tasques recaptatòries dels monarques van ser el brou de cultiu d'enveges i gelosia que, fomentats pel baix clergat -i més tard per la Inquisició- van donar lloc a la propagació de falsedats i llegendes (com la dels crims rituals o la profanació d'hòsties consagrades) amb la consegüent adopció de normes que limitaven la seva capacitat de moviment (reclusió en aljames o kahales), obligació de portar distintius de la seva condició , prohibició d'exercir certes professions i, per descomptat, submissió a una forta pressió per a la seva "conversió" al cristianisme. Això últim, amb una conseqüència perversa ja que, malgrat que acceptessin batejar-se, quedava -de vegades amb cert fonament- la sospita que molts ho havien fet com a mera trampa i seguien conservant els ritus i tradicions judaiques. Això va donar lloc a una cascada de persecucions des del moment en què es crea el Tribunal de la Inquisició que no tenia jurisdicció sobre els no batejats, però sí en canvi sobre els cristians relapses, judaïtzants o "marranos".





Després de la conquesta de Granada, en què Isabel i Fernando van comptar amb sòlids suports econòmics dels seus súbdits jueus, la pressió de l'inquisidor Torquemada -descendent de jueus per via materna- va torçar l'actitud de la reina catòlica que va acabar donant suport l'expulsió desitjada pel seu marit. La conseqüència va ser l'Edicte de 31 de març de 1492 que va obligar a emigrar a tots els que es van negar a batejar-se, obligant a liquidar precipitadament fortunes i béns i sortir dels seus regnes en un termini de tres mesos. "Espanya, l'últim refugi que els havien envejat (els jueus de la resta d'Europa), havia estat destruït".





El més cridaner és que on van trobar millor i més segura acollida dels expulsats va ser -a més d'en l'Europa no espanyola- als Estats Pontificis, en particular gràcies a papa espanyol Alexandre VI i en l'imperi otomà, que "els va obrir les portes de bat a bat".