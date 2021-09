Marxes, concerts i reivindicacions: aquests són els actes que ha organitzat l'ANC per a l'1-O

@EP





L'ANC vol reconèixer el paper dels "Països Catalans, i en particular el de la Catalunya Nord" en l'organització del referèndum de l'1-O de 2017 durant les mobilitzacions que han preparat per a l'1, 2 i 3 d'octubre, i han projectat tres marxes amb aquest objectiu.





En un comunicat, han recordat que aquestes mobilitzacions formen part del cicle de mobilitzacions que van iniciar durant la Diada sota el lema 'Lluitem i guanyem la independència', amb el qual també volen homenatjar "als represaliats" i reconèixer tots els municipis que va visitar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Per l'1 d'octubre, s'ha preparat un acte polític a Ille (França), a partir de les 17 hores, per reivindicar "el paper de la 'Catalunya Nord' a la compra, emmagatzematge i distribució de les urnes" del referèndum, i després està previst que una columna de vehicles vagi fins a Figueres (Girona), on se celebrarà un concert amb Ginestà i Xavi Sarrià.





El dissabte 2 d'octubre es faran tres marxes: la 'marxa Nord', que sortirà a les 8 hores de Sant Julià de Ramis (Girona), que passarà per Girona i Aiguaviva, on es farà un acte polític; la 'marxa Centre', que sortirà de Vinaròs (Comunitat Valenciana) i passarà per Alcanar (Tarragona) fins a arribar a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), on també es farà un acte polític, i la 'marxa de Ponent', que sortirà de Llitera, a Aragó, i passarà per Lleida i Alcarràs (Lleida).





El 3 d'octubre es farà un acte a Barcelona que volen que sigui un retrobament de totes les organitzacions que van fer possible aquest dia en 2017 en el marc de la 'Plataforma 3 d'octubre'.

Per homenatjar els "represaliats de l'1-O i per totes les mobilitzacions posteriors", l'ANC ha llançat la campanya 'Independència és llibertat' per impulsar la mobilització i la legitimació interna i externa de l'independentisme, i ha publicat un portal web (Repressió.assemblea.cat).