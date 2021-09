Aquest dissabte actua l'orquestra del concert d'any nou de Viena a la Sagrada Família

Concert d'any nova a Viena / @ AFP





La Sagrada Família de Barcelona acollirà aquest dissabte un concert de la Filharmònica de Viena - l'orquestra que cada any actua al Musikverein de la capital austríaca el dia 1 de gener - en què interpretarà la 'Simfonia número 4 en mi bemoll major Romàntica' del compositor Anton Bruckner sota la batuta de director alemany Christian Thielemann.





El concert -produït per RTVE per a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i de què aquest divendres es realitza una preestrena previa- s'emmarca en un cicle de concerts en què la Filharmònica interpreta les simfonies completes de Bruckner en llocs icònics d'Europa, en una iniciativa que promou la Fondazione Pro Musica i Art Sacra.





La UER i la Filharmònica de Viena tenen un acord per a tres concerts anuals: el de Cap d'Any, el de la Nit d'Estiu i un especial, i el de la Sagrada Família serà aquest tercer, que cada any produeix una televisió membre de la UER i que aquest any recau en RTVE, que el retransmetrà per Ràdio 4 i La 2.