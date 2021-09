Presenten el nou bus ràpid urbà X1 que s'estrenarà dilluns que ve

@EP





Barcelona vol minimitzar el temps que es perd entre punts de la ciutat. Concretament, aquest bus ràpid urbà X1 pretén realitzar el recorregut entre Francesc Macià i Glòries en tan sols 10 o 13 minuts. De fet, la idea és que el trajecte sencer d'aquest nou transport no superi, en cap cas, els 20 minuts. Un bus que s'estrenarà dilluns i que pretén atraure nous viatgers a la ciutat de Barcelona.





Gerardo Lertxundi, conseller delegat, ha assegurat que l'estalvi de temps serà notable, entre el 30% i el 40% respecte a les línies habituals. Actualment, les línies que cobreixen aquest recorregut són a la 6 o la 7, però la realitat és que són bastant lentes, així que la inclusió d'aquest nou X1 hauria de millorar la circulació.





La freqüència de pas que s'ha aplicat per a aquest nou bus ràpid urbà X1 és de 8 minuts, arribant a cobrir la totalitat del trajecte en 20 minuts. Perquè això es pugui aconseguir, la velocitat de l'autobús serà de 15km / h, una mica superior a l'actual que tenen els autobusos que circulen normalment per la ciutat de Barcelona. A més, circularà per carrils reservats. L'anada la faran per Villarroel i la Gran via, mentre que la tornada serà pel carrer Aragó i Urgell.





La velocitat d'aquesta línia també té el seu efecte en les parades. Tan sols 4 parades en el trajecte d'anada i altres 4 en el de tornada. D'aquesta manera, comptar amb tan sols 10 parades dins el recorregut farà que tot funcioni de manera més àgil.





Les previsions que ha realitzat TMB indiquen que haurien d'agafar aquest bus, de manera diària, unes 4.000 persones, el que suposaria un milió a l'any. Creuen que la velocitat i l'estalvi de temps seran factors importants perquè el servei sigui atractiu. Malgrat això, ja s'ha comentat que la línia X1 no acaba amb la idea d'unir les línies de connexió del tramvia, ja que serien dues línies complementàries.