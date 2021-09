El primer Consell Nacional de Junts arriba en plena crisi amb ERC

@EP





Junts celebrarà aquest dissabte el seu primer Consell Nacional en plena crisi amb ERC, el seu soci al Govern, pel desencontre obert per la composició de la taula de diàleg, en un inici de curs polític que obre moltes incògnites sobre l'estratègia independentista que se seguirà .





El Consell Nacional, presidit per Anna Erra, havia de celebrar-se el 25 de juliol, coincidint amb el primer aniversari de la formació que lidera l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, però es va posposar per les condicions sanitàries per a poder-ho celebrar de forma presencial.





Tot això en una setmana en què s'ha celebrat la taula de diàleg, en què Junts no ha participat després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els deixés fora després de rebutjar la proposta de noms que havien fet perquè incloïa a membres que no eren de Govern.





Això ha provocat que els dos partits s'hagin intercanviat retrets des de llavors malgrat que, públicament, des Junts han reiterat la seva voluntat d'acotar la crisi a aquest capítol perquè no vagi a més, i ERC continua deixant la porta oberta perquè s'integrin a la taula si canvien els noms.





Les diferències se sumen al fet que Junts sempre ha mostrat el seu escepticisme sobre el resultat de la taula de diàleg, el que xoca amb l'aposta dels republicans per aquest instrument en el qual els independentistes volen debatre sobre el dret a l'autodeterminació i la amnistia.





Encara que comparteixen els dos objectius, no hi ha un full de ruta unitària entre partits i entitats independentistes, i això va dificultar el tancament de l'acord de legislatura que va permetre la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat i es va evidenciar també a la Diada, just fa una setmana.







El conclave també se celebra un dia abans que es faci la manifestació contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, qüestió en la qual els socis de Govern mantenen els seus més i els seus menys, argument que va esgrimir el Govern per suspendre la inversió de 1.700 milions d'euros prevista per a la infraestructura.





En els propers mesos, un dels fronts que s'obre entre els independentistes és la futura negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), amb l'interrogant del paper que adoptarà cada partit, si hi haurà una estratègia unitària i si algun estarà disposat a votar a favor seu.





EL PARTIT



En relació a el partit, de moment s'ha apagat el debat intern que es va viure al juliol després que Sànchez sostingués en un article que el referèndum de l'1-O pretenia forçar una negociació amb l'Estat i no proclamar efectivament la independència, el que va aixecar les suspicàcies i les crítiques de sectors de Junts, que el van portar a matisar les seves paraules.





Llavors els crítics amb Sànchez van impulsar un text en què demanaven "la dimissió del secretari general de Junts o que posi el seu càrrec a disposició dels afiliats en forma de votació per al seu cessament" si així ho decideixen.





I en aquest debat cal tenir en compte el protagonisme que pugui tenir l'exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull, després de la 'Travessa per la Llibertat' que va fer quan va sortir de la presó, i altres noms com el de la presidenta de Parlament , Laura Borràs.