El Banc d'Espanya avisa dels efectes negatius que podria portar la pujada del Salari Mínim Interprofessional

@EP





La pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha estat una bona notícia per a la major part de la població, però la realitat és que el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha volgut demanar prudència. I ho ha volgut fer perquè considera que aquesta pujada de 15 € també comporta alguns efectes secundaris que cal tenir en compte.





En la trobada que va tenir en un campus de Barcelona va reconèixer que la pujada d'aquest SMI pot generar problemes col·lectius de baixa productivitat, en joves o en majors de 45 anys. Malgrat això, ha volgut remarcar que s'han de realitzar més estudis per poder tenir clars els efectes que tindrà aquesta pujada del Salari Mínim Interprofessional en la vida de les persones.





No només el SMI ha pujat. L'IPC és un altre dels paràmetres que estan a l'alça a Espanya, però considera que això anirà disminuint durant els pròxims trimestres. Per tant, aquesta pujada està sent puntual i que en algun temps tornarà a rebaixar-se. Això sí, des del Banc d'Espanya no han descartat que les pujades portin amb si alces addicionals a través d'alguns factors indirectes.





L'informe elaborat per l'organisme ha remarcat que durant aquest 2021 s'han produït alguns problemes que han afectat de manera directa la capacitat de les empreses per intentar satisfer la demanda actual.





LA PUJADA DE L'ELECTRICITAT





El Banc d'Espanya ha indicat que el major problema de la inflació actual a Espanya és la pujada del preu de la llum. Per tant, l'increment que hi ha hagut de 3,9 punts percentuals han estat conseqüència directa del major preu que està tenint el gas i en els drets d'emissió sobre el preu de l'electricitat.





De totes maneres i tenint en compte les dades, el Banc d'Espanya assegura que l'impacte d'aquests efectes base sobre la inflació s'anirà reduint de manera progressiva durant els mesos finals de 2021 i, en principi, no quedaria cap rastre a principis de 2022. Ja finalment, han volgut remarcar que la caiguda dels preus durant l'estiu de 2020 també han afectat de manera directa en la inflació.