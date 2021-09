Reial Madrid, FC Barcelona i Athletic Club impugnen l'acord de la Lliga amb CVC

@EP





Els tres clubs de primera divisió que es van mostrar en contra de l'operació entre la Lliga i CVC han volgut fer un pas més per mostrar el seu desacord. Per això, Reial Madrid, FC Barcelona i Athletic Club han decidit impugnar l'acord que hi ha entre la Lliga i el fons d'inversió CVC, ja que creuen que és irrespectuós i irregular.





Des del primer moment els tres equips i el Reial Oviedo es van quedar fora de l'acord. Els seus presidents ja van explicar que acceptar aquesta relació era hipotecar la supervivència dels clubs durant els pròxims 50 anys. Amb això, la xifra inicial, inclosos això quatre equips, era de 2.700 milions d'euros d'inversió, mentre que amb la baixa d'aquests s'ha quedat en 2.100 milions d'euros.





"El FC Barcelona, l'Athletic Club i el Reial Madrid CF comuniquen que han impugnat l'acord adoptat per l'Assemblea de la Lliga el 12 d'agost de 2021, relatiu a l'operació entre la Lliga i CVC, en tractar-se d'un acord que vulnera el que preveu la normativa aplicable (i, en particular, entre altres, el Reial decret llei 5/2015) i que va ser adoptat en el marc d'un procediment notòriament irregular i irrespectuós amb les mínimes garanties exigibles a aquests efectes, especialment davant una operació de tal transcendència i durada", expliquen en el comunicat que van treure alhora els tres equips.





En cas del FC Barcelona, van explicar que la situació del club econòmica no era bona i que l'acord no tenia sentit. El Reial Madrid ja va avisar que l'estructura era enganyosa i el Bilbao va explicar que l'acord era precipitat i arriscat.





GUERRA OBERTA





Javier Tebas ha tornat a sortir al pas de les crítiques rebudes per part d'aquests equips. Ha volgut remarcar que ells fan el que consideren millor per als 42 equips i són només 3 els que no s'han afegit a aquest acord. "El Madrid ja ens ha demandat en altres ocasions i sempre ha perdut", ha assegurat el president de la Lliga.





Per repartir els diners, el 15% que reben els clubs es destinaran de manera directa als fitxatges de jugadors, mentre que la resta haurà d'anar a inversions per al creixement dels equips. Això últim vol dir que s'hauran de reforçar les infraestructures o invertir aquests diners en qüestions tecnològiques.