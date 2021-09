Aquest ha estat l'emotiu ball entre Shakira i el seu pare per celebrar el seu 90 aniversari

@EP





Shakira ha volgut compartir amb tots els seus seguidors l'emocionada i contenta que es mostra a la celebració deL 90 aniversari del seu pare. Per això, la cantant colombiana ha compartit el ball que ha realitzat amb el seu pare.





"Aquest setembre 6 he vist el meu pare, arribar als seus 90 anys. Recordar quan estimat i celebrat és per tots els que l'envolten m'ha fet reflexionar sobre la meva pròpia vida, i preguntar-me si algun dia, com ell, podré arribar a una edat avançada, acompanyada de tant i sincer amor", ha reflexionat en el seu Instagram.