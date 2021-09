8.000 persones celebren un macrobotellot a la Universitat Autònoma de Barcelona

@EP





Unes 8.000 persones han acudit durant el divendres a la nit i la matinada d'aquest dissabte a un macrobotellot al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola de Vallès (Barcelona).





Segons ha explicat el rector de la universitat, Javier Lafuente, en declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press, des de les 6.00 de la matinada estan treballant els equips de neteja, als que encara "els queden hores" per davant, i no serà fins dilluns que es coneixeran els costos definitius dels desperfectes, que assegura han estat menors.





Davant d'aquesta situació, ha remarcat que la universitat estudiarà accions per evitar futurs botellons al campus, un espai amb molts accessos oberts "impossibles de controlar".