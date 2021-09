Investigadors descobreixen una nova forma de cremar el greix que podria reduir l'obesitat mundial

@EP





El greix és un dels principals problemes del cos humà i, per a moltes persones, això suposa un greu problema. La principal part de greix que s'acumula és el teixit adipós blanc, però també hi ha un altre tipus de teixit que genera el greix emmagatzemat. El teixit adipós marró. Així que aquest s'ha convertit en un focus important de recerca per intentar frenar l'augment d'obesitat que hi ha al món.





Per això, científics xinesos han descobert un nou mecanisme que ataca de manera directa a la producció d'aquest greix marró i que podria ser un pas molt important per intentar frenar l'obesitat mundial. Una obesitat mundial que amb la pandèmia només ha fet que anar a més i augmentar en pràcticament tot el món.





En l'estudi realitzat, han descobert que el color marró d'aquest teixit adipós és degut a una alta concentració de mitocondris. Però ... Per a què serveixen? La realitat és que aquestes mitocòndries són les encarregades de cremar les molècules d'alta energia com els greixos i els sucres, però en el cas del greix marró, actuen de manera diferent. No s'elimina, sinó que genera calor.





En estudis previs es va arribar a pensar que aquest teixit marró estava sol present en els nens i que un cop arribaven a l'edat adulta això desapareixia. No obstant això, estudis recents han descobert que no és així, que aquest teixit marró sí que està present en els adults. Així que l'estudi s'ha centrat, principalment, en trobar una manera perquè s'activi aquesta calor i així actuï sobre la crema de greixos, el que acabaria suposant una pèrdua de pes en les persones.





Una cosa lògica i que molts metges han avisat és que una major obesitat incrementa el risc de patir problemes cardiovasculars. Per això, activar aquest teixit marró podria reduir el risc de les complicacions, incloent-hi la diabetis, la hipertensió o els nivells de lípids elevats en sang.





Els autors de l'estudi van ser capaços de demostrar que la interleucina-25, injectada a ratolins que tenien una dieta rica en greixos, evitava que aquests es tornessin obesos. A més, també milloraven les capacitats de mantenir la resposta a la insulina. Així que aquest podria ser un bon tractament per intentar reduir l'obesitat, encara que, de moment, se segueix estudiant.





Les dades de l'OMS adverteixen el problema de l'obesitat. En 2016, el 13% de la població adulta mundial tenia obesitat. Unes dades que tripliquen els que hi havien entre 1975 i 2016 i que mostra una evolució preocupant.