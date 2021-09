Es dupliquen les causes per assetjament a menors a Internet a Barcelona durant el 2020

@EP





La Fiscalia Provincial de Barcelona va obrir el 2020 gairebé el doble de causes per assetjament a menors per internet o per telèfon que l'any anterior. Ho exposa en la seva memòria de 2020 el servei de criminalitat informàtica de la Fiscalia que aquest any va obrir 61 procediments, i remarca que suposa "gairebé duplicar les xifres de l'any 2019".





Sobre els efectes del confinament a les actuacions de Fiscalia davant els delictes informàtics, assenyala que tot i l'augment que es constatava entre gener i març, aquesta tendència a l'alça "es va trencar de manera abrupta amb una quasi total paralització a l'abril i maig".





Per la seva banda, la memòria anual del servei de la Fiscalia de violència de gènere destaca que segueixen en augment les causes d'aquesta especialitat en què es fan servir les xarxes socials per cometre el delicte.





La Fiscalia especialitzada en violència masclista exposa que les xifres de causes penals en 2020 han "trencat la tendència ascendent d'anys anteriors, a causa de l'efecte de les mesures adoptades per la declaració de l'estat d'alarma" per la pandèmia de coronavirus. El document apunta "una relació directa" entre la quantitat de denúncies per violència masclista i la rigidesa de les restriccions en cada moment.





La quantitat de denúncies va augmentar o disminuir segons el tipus de delicte: es van obrir unes 4.600 causes menys per maltractaments, hi va haver la meitat per delicte de violència habitual i van baixar lleugerament les denúncies per lesions i coaccions; i les denúncies per incomplir mesures cautelars --com una ordre d'allunyament-- van caure de 5.889 a 2.019-1.966 el 2020.





En canvi, l'any passat van seguir augmentant les causes per assetjament (unes 100 més que el 2019) i amenaces (unes 500 més), i les causes per descobriment de secrets van passar de 55 el 2019 a 169 en 2020.