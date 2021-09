Bagnaia suma una pole de rècord a Misano

@EP





Francesco Bagnaia segueix a la seva. El pilot italià ha sumat la seva segona pole consecutiva i la tercera en aquesta temporada. La primera cursa a Qatar, a Aragó i ara, seguida, a Misano. Un cap de setmana on està rodant molt bé tant en sec com en aigua i on demà buscarà una nova victòria.





I no ho ha tingut fàcil. Quartararo ha tornat a posar les coses molt complicades en el primer intent de la Q2, però les dues Ducati li han superat. Bagnaia ha fet una segona tanda magistral i ha aconseguit baixar el rècord de la pista fins al 1.31.065. Una nova pole amb gairebé tres dècimes d'avantatge sobre el seu company Jack Miller i Fabio Quartararo que ha patit una caiguda en la seva última volta de l'entrenament cronometrat.





Per darrere, el top 5 l'han tancat les altres dues Ducati. Jorge Martín i Johan Zarco han demostrat el bé que està funcionant la moto per col·locar-se en segona fila. En el cas dels espanyols, la majoria han estat en Q2. Pol Espargaró ha estat sisè i just darrere han acabat Marc Márquez (que ha sumat dues caigudes més avui), Aleix Espargaró, Alex Rins, Maverick Viñales i Joan Mir.





ROMANO FENATI I RAÚL FERNÁNDEZ ES PORTEN LES DUES POLES





En Moto3 els italians han comandat la classificació del gran premi de San Marino. Romano Fenati s'ha fet amb la primera posició en els entrenaments, just per davant de Denis Foggia, Niccolo Antonelli i Andrea Migno. I els contendents al mundial, Pedro Acosta i Sergio García han acabat en la novena i dotzena posició, respectivament.





En la categoria intermèdia, Raúl Fernández vol mantenir la lluita pel mundial fins a l'últim segon de l'última carrera. El pilot espanyol ha aconseguit sumar avui una nova pole. Una primera posició que ha aconseguit després de ficar-li més de tres dècimes a Lowes, que ha acabat segon, i mig segon gol a Augusto Fernández com a Remy Gardner, el seu màxim rival.





