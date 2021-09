El comitè d'empresa de Betevé convoca una vaga parcial els dies 23, 24, 25 i 29 de setembre

@EP





El comitè d'empresa de Betevé ha convocat una vaga parcial per als dies 23, 24, 25 i 29 de setembre. Això sí, s'han compromès a què hi hagin serveis mínims. Entre ells, hi haurà la cobertura en directe de l'inici de les festes de la Mercè el dijous 23 de setembre a les 19h i la cobertura informativa del ple municipal que se celebrarà el dia 29 de setembre.





Per als dies que està prevista la vaga, la programació afectada serà la franja horària de 18h a 01h de la matinada. El dia 23 de setembre a les 19h s'emetrà el pregó de les festes de la Mercè en directe. Divendres 24 el 'btv notícies vespre' durarà 15 minuts i serà de 19.30ha 19.45h. En el cas del dia 25 tindrà la mateixa afectació, però serà de 20h a 20.15h. I, finalment, el dia 29 sí que faran la cobertura de ple municipal.







EL COMITÈ VOL QUE ES READMETIN AlS TREBALLADORS ACOMIADATS





La direcció de la cadena ha lamentat que no es pugui cobrir la programació prevista durant unes jornades tan importants com són la Mercè i més tenint en compte el caràcter municipal de la cadena.





La vaga s'ha desencadenat perquè el comitè d'empresa de Betevé pels acomiadaments d'alguns treballadors i consideren que és suficient per convocar la vaga i demanar la seva readmissió. Però no només és aquí el problema, sinó que també asseguren que la direcció del mig els ha comunicat la intenció de reduir la massa salarial abans d'acabar l'any.





Amb totes aquestes condicions que s'han posat sobre la taula, el comitè d'empresa de Betevé ha assegurat que no poden esperar que sigui massa tard i que és el moment que l'Ajuntament de Barcelona els escolti i s'impliquin com a responsables del mitjà públic.