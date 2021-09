Toni Bou i Laia Sanz tornen a proclamar-se campions del món de Trial

@EP





Toni Bou i Laia Sanz continuen fent història en Trial. Els pilots catalans han aconseguit sumar un nou campionat de trial. Han aconseguit guanyar en l'última prova del mundial celebrada a Portugal.





TONI BOU





Toni Bou ha aconseguit sumar la victòria amb un total de 20 per tornar a proclamar-se campió de món. És el quinzè que aconsegueix de manera consecutiva. Bou ha aconseguit estar de manera constant per davant d'Adam Raga, qui ha acabat segon, i ha tornat a sumar un nou mundial.





En total, Toni Bou ja té en el seu poder 29 títols mundials. 15 d'ells són a l'aire lliure, mentre que els altres 14 són en indoor. A més de tots aquests, també cal sumar els 24 trial de les nacions que també ha aconseguit.





LAIA SANZ TORNA A PROCLAMAR CAMPIONA DEL MÓN





Laia Sanz ha tornat a la competició amb magnificència. Ha estat vuit anys allunyada del mundial de trial, però ha reaparegut per sumar el seu títol número 14, aquesta vegada per davant d'Emma Bristow, la qual era fins fa hores, la campiona. La pilot de GasGas ha aconseguit recuperar la distància mínima d'un punt amb la qual afrontava el TrialGP de Portugal per endur-se la victòria.





Amb aquest, Laia Sanz ja suma 14 títols mundials, 6 títols en el trial de les nacions, 6 mundials d'endur i 11 victòries en Trofeu Femení del Ral·li Dakar. Un palmarès excels que ja té a la Laia Sanz en la història del trial.