Illa (PSC): "Som l'únic partit que ha prioritzat sempre i per sobre de tot les polítiques feministes"

@EP



El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha assegurat aquest dissabte que, a Espanya, "les dones només han avançat en drets amb governs socialistes", perquè considera que la seva és l'única formació que prioritza el feminisme.





"Som l'únic partit que ha prioritzat sempre i per sobre de tot les polítiques feministes, per sobre de banderes i de guerres nacionalistes", ha dit durant la seva intervenció telemàtica en la clausura de l'Escola Feminista del PSC 'Dolors Renau'.





Així, ha afirmat que l'executiu espanyol situa la igualtat de gènere com a eix transversal en tots els ministeris i en totes les accions polítiques, "refermant els avenços aconseguits per governs socialistes davant aquells partits que pretenen eliminar-los".





Ha alertat que "els antifeministes estan en les institucions, en partits que governen o donant suport a governs i imposant la seva agenda", i per això ha situat la lluita contra la violència masclista com una prioritat.





"L'amenaça de l'extrema dreta qüestionant els drets de les dones ha de tenir una resposta contundent", ha opinat, afegint que el feminisme és una força imparable que no pot fer marxa enrere.





Per això, "com 'Govern alternatiu' de Catalunya", ha advocat per reclamar propostes com l'elaboració d'un informe sobre la situació actual de les dones en el sector de les cures i el foment dels valors d'igualtat.