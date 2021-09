Junts remarca el seu compromís amb ERC per donar estabilitat a les institucions catalanes

@EP





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha remarcat el seu compromís amb ERC, el seu soci de Govern, per donar estabilitat a les institucions catalanes: "Creiem que no hi ha deslleialtat", ha defensat aquest dissabte, dies després que Aragonès deixés a la formació fora de la taula de diàleg amb el Govern i els demanés lleialtat.





En roda de premsa després de la celebració aquest dissabte del primer Consell Nacional de la formació, acompanyat de la presidenta de Consell, Anna Erra, ha assegurat que amb els republicans "hi ha hagut una desavinença, però també està en la seva voluntat limitar-lo a aquesta qüestió".





Sànchez ha esgrimit al Govern central que Junts "no serà un actor que renunciï a la seva proposta a canvi de poder aparèixer en una imatge", en referència a la primera reunió aquest dimecres de la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat.





A més, ha defensat que la presència de Junts a la taula "incomoda el Govern espanyol", concretament per la figura de l'expresident de la Generalitat i líder de la formació, Carles Puigdemont, i ha remarcat que això hagués estat així encara que haguessin proposat altres noms per la comitiva catalana.





S'ha reafirmat que no estan disposats a canviar els candidats de la seva proposta per acudir a les pròximes reunions de la taula perquè li sembla que aquesta és "l'única manera d'abordar de veritat la negociació", i ha recordat que en una altra reunió de la taula de diàleg al febrer de 2020 van participar persones que no eren membres de Govern.





PRESSUPOSTOS GENERALS



Pel que fa a la negociació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha assegurat que no implementarà línies vermelles, però ha assegurat que no regalaran el seu vot "a canvi de res".





Ha dit que encara no estan en converses amb el Govern per abordar la partida pressupostària per a 2022 i, encara que ha insistit que la seva voluntat és arribar a acords, ha lamentat: "Al pas que anem, ho veiem molt complicat".





AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DEL-PRAT



D'altra banda, ha demanat que el Govern "modifiqui la seva posició" després d'anunciar la suspensió de la inversió de 1.700 milions per ampliar l'Aeroport de Barcleona-El Prat, i ha assegurat que el president de Govern, Pedro Sánchez, realitza --en relació amb la mateixa-- moviments ràpids, contradictoris i frívols.





Ha defensat que es poden implementar altres escenaris o solucions per evitar l'afectació de zones naturals en ampliar l'Aeroport, però que no s'ha de renunciar a la inversió, mentre considera que "el que hi ha darrere d'això és la voluntat de Govern per prometre inversions , però no realitzar-les".





Preguntat per si creu que l'executiu central va anunciar la suspensió per desestabilitzar als socis de Govern de cara a la reunió de la taula de diàleg, ha respost que no ho descarta i ha els ha acusat de fer-ho amb "improvisació i divergències internes entre els socis".





ELECCIONS MUNICIPALS



També ha incidit en la celebració de les eleccions municipals de l'any 2023, per a les quals es prepararan a partir de dilluns que ve: "Convidem a totes les persones compromeses amb el país que se sumin al projecte de Junts".





Preguntat per la possibilitat que el PDeCAT se sumi al seu projecte per a les municipals, ha assegurat que en les eleccions municipals es donen "multitud de formes" per formar governs locals.