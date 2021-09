Almenys dos morts i 19 ferits en quatre explosions a l'Afganistan

@EP





Dues persones han mort i vint han resultat ferides després de diverses explosions a la ciutat afganesa de Jalalabad i a la capital, Kabul. Les autoritats locals han confirmat els fets, assegurant que hi ha hagut 4 explosions diferents. Són les primeres explosions que es produeixen des que els talibans estan al poder.





De moment, es desconeix l'autoria del grup que ha realitzat els atacs. Cap d'ells s'ha atribuït l'atac. La primera explosió l'ha provocat una mina situada en una carretera de Jalalabad. En ella, un vehicle talibà s'ha vist afectat, però la majoria dels ferits han estat civils.





Una altra de les explosions s'ha produït a la zona de Kabul on s'han registrat dos ferits. Les altres dues explosions s'estan investigant, però un informe preliminar indica que podria ser una bomba casolana la causant, segons ha informat l'agència de notícia DPA. No obstant això, les autoritats encara no s'han pronunciat sobre aquestes explosions.