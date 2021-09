L'associació de veïns de Gavà Mar es mostren en contra del projecte de les pistes paral·leles

@EP





L'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat no només està afectant l'espai protegit de la Ricarda i a la tensió política entre el Govern Central i el Govern. La polèmica ha arribat tan lluny que l'Estat ha paralitzat la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport de Barcelona.





Aena vol arribar a la capacitat màxima de 90 milions de passatgers durant l'any. Per a això, consideren que és imprescindible crear una tercera pista a l'aeroport i una nova terminal, però el problema és que tot això afectarà l'espai natural. La zona té al voltant la Ricarda i el Remolar. De moment, la Generalitat no ha tornat a dir res i la situació segueix paralitzada.





L'associació de veïns de Gavà Mar continua amb el moviment de rebuig als projectes de les pistes paral·leles. Les dues pistes s'utilitzarien per aterrar i enlairar-se de manera independent com ja succeïa en 2007. Les protestes dels veïns i les sentències judicials van fer que les pistes quedessin dividides. La pista que dona a la mar és la que s'utilitza per als enlairaments, mentre que la pista que està a la zona urbana s'utilitza únicament per als aterratges.





A més, hi ha un altre problema. Hi ha alguns avions que no poden sortir per la pista de 2.660 metres, ja que es queda curta tenint en compte la dimensió del vol. Per tant, necessiten utilitzar la pista principal que té un total de 3.550 metres i que passa per Gavà i Castelldefels. No obstant això, AENA ha reconegut que tan sols són entre el 5% i el 10% del total de les operacions que es realitzen.





Aena segueix ferm en què vol convertir l'aeroport de Barcelona en un hub internacional i per poder mantenir aquest ús independent de les pistes és necessari crear una tercera pista, ja que si no serà impossible.





Tampoc va tirar endavant la proposta de l'Ajuntament de Viladecans el 2012, ja que no va obtenir el consens majoritari per part de l'Ajuntament de Gavà ni del Prat, ja que consideren que no elimina l'impacte acústic i que trencava amb l'equilibri mediambiental.