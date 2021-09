Manifestació a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat

@Vilapress





Barcelona torna a viure un dia de manifestacions. Aquesta vegada en contra de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat. A partir de les 12 tenen una cita al carrer Tarragona de Barcelona. Les organitzacions ecologistes 'Xarxa per la Justícia Climàtica' i 'Zero Port' són els que han convocat aquesta manifestació.





A més, està previst que s'uneixin altres zones dels municipis del voltant de Barcelona com el Prat de Llobregat. Les manifestacions avançaran per la C-31, passaran per la Gran Via i acabarà arribant al carrer Tarragona.





El lema és "A la lluita pel clima, la salut i la vida". Sota aquesta premissa està avançant la manifestació. Volen frenar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, cosa que el Govern està fent durant els últims dies. De fet, des del Govern central ja s'ha dit que s'ha frenat l'ampliació. No obstant això, el termini acaba el pòxim 30 de setembre.





A aquesta manifestació no se sumarà ningú per part de Govern. Les diferències que hi ha dins de la Generalitat. En un primer moment, la portaveu del Govern sí va deixar la porta oberta perquè alguns dels consellers poguessin acudir, però la realitat és que cap membre participarà d'aquesta protesta.