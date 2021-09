El Madrid busca la primera posició de la lliga davant un València renovat

@EP







El Reial Madrid arriba amb grans sensacions al partit a Mestalla. És una nova prova lluny de Santiago Bernabéu, el quart partit dels cinc que juga en terreny hostil. I el València arriba en ratxa i descansat. Sense competició europea pel mig i amb els mateixos punts que el conjunt blanc a la taula, tots dos aspiren a ser líders quan acabi la jornada.





L'equip d'Ancelotti arriba després d'una victòria soferta a Milà contra l'Inter i d'una golejada davant el Celta. Dos partits que van ser la nit i el dia. Davant el Celta el Madrid es va donar un festí ofensiu amb Benzema i Vinicius pletòrics. A Milà la cosa va anar diferent. Molt diferent. Les parades de Courtois van sostenir al Madrid durant molts minuts i el sofriment el va fer bo Rodrygo amb un gol al minut 89.





Per la seva banda, el València ve amb dues golejades sota el braç. 3-0 a l'Alabès just abans de l'aturada per seleccions i 1-4 l'Osasuna al retorn. Dos resultats que mostren a la perfecció el gran estat d'ànim i de joc que té el nou Valen de Bordalás. Un equip que té com a pilars fonamentals a Guedes i Carlos Soler.





L'ESPANYOL VOL LA SEVA PRIMERA VICTÒRIA





L'Espanyol vol rescabalar d'un mal inici de lliga. El conjunt dirigit per Vicente Moreno només ha sumat dos punts en les seves 4 primeres jornades de lliga deixant imatges molt irregulars. Dos bons primeres trobades on van treure empats, un dia dolent davant el Mallorca i un dia especialment complicat davant l'Atlètic de Madrid amb aquest gol en el minut 99.





La realitat és que l'Espanyol només ha aconseguit marcar un gol durant les primeres jornades. Unes xifres molt pobres per a un equip que aspira a aconseguir la salvació amb certa solvència per no patir com va passar dues temporades enrere.





Al davant hi haurà el Betis. L'equip andalús que sembla haver trobat el ritme de joc, les ocasions i els gols. Després de l'agònica victòria a Granada amb el gol de Canals, el Betis va agafar va impulsar i va guanyar al Celtic a la Uefa Europa League. Amb tot això, la pilota començarà a rodar a partir de les 18.30h a l'Estadi Benito Villamarín.