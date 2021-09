Detenen un presumpte antic membre de la màfia italiana a Barcelona que fugia des de 2017

@EP





La Guàrdia Civil, en una nova fase de l'anomenada 'Operació Tricolore', ha detingut a Barcelona un presumpte antic membre de la màfia italiana, de 42 anys i natural de Vibo Valentia (Itàlia), considerat fugit de les autoritats italianes des de l'any 2017.





El detingut va ser condemnat a una pena de més de 19 anys de presó per delictes relacionats amb el tràfic internacional de drogues i pertinença a organització criminal, concretament a la màfia N'Drangheta, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.





Les investigacions dutes a terme pels agents de la Guàrdia Civil per a la localització i posterior detenció han permès conèixer que el mateix es trobava residint a Espanya des de fa més de tres anys per eludir de l'acció de la justícia.





Concretament, el detingut residia en ple centre de Barcelona, on passava totalment desapercebut, sense mantenir contacte amb els veïns ni cridant l'atenció amb la seva rutina diària, si bé, en els seus desplaçaments prenia mesures de seguretat per detectar la possible vigilància a la qual pogués estar sotmès.





Segons en comunicat, el modus operandi d'aquestes persones que un cop condemnades al seu país decideixen eludir l'acció de la justícia és traslladar-se a altres països. En el cas dels italians, Espanya és el país més apreciat, mantenint-se en la clandestinitat, per a això es proveeixen de documents falsificats i portant una vida discreta, sense grans luxes que poguessin cridar l'atenció, per poder dedicar-se a la seva activitat il·lícita a unes funcions més directives, cedint les activitats d'execució a altres membres de l'organització no reclamats.





El detingut va ser abordat per agents de la Guàrdia Civil de Barcelona en les proximitats de la Plaça de la Universitat de la mateixa ciutat, quan abandonava el seu domicili.





L'operació ha estat realitzada per agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Zona de Catalunya conjuntament amb l'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa (UCO) de la mateixa Cos.





Aquesta detenció, igual que la portada a terme fa unes setmanes per la Guàrdia Civil sobre el ciutadà italià FS a Màlaga, dins de l'Operació Tricolore-Sentinela, és fruit de la col·laboració de la Guàrdia Civil amb el ROS (Reaggruppamento Operatiu Speciale) de l'Arma de Carabinieri italiana.