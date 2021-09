Casado es compromet a no renovar el CGPJ per molt que li pressionin

@EP





El líder del PP, Pablo Casado, ha avisat aquest dissabte al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que no renovarà el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) si no s'aprova la reforma legal que ha registrat el seu partit al Congrés perquè els jutges siguin elegits pels jutges. Després d'assegurar que a ell "no li pressiona ningú", s'ha compromès a portar aquesta norma al seu primer Consell de Ministres si el PSOE rebutja aprovar-la en aquesta legislatura.







Precisament el Grup Popular portarà el pròxim dimarts a Ple de Congrés la seva proposició de llei per "reforçar la independència judicial", que inclou canviar el sistema d'elecció en aquest òrgan perquè els vocals de procedència judicial els triïn directament els jutges.





Davant les peticions de Sánchez al PP perquè compleixi la Carta Magna i procedeixi a la renovació del Consell, Casado ha assegurat que està disposat a fer-ho "demà mateix si accepta el que demana la Constitució, Europa i els jutges", de manera que 12 dels 20 vocals del CGPJ siguin elegits directament pels jutges.





"No és molt demanar", ha emfatitzat, per afegir que el mateix Sánchez estava d'acord en campanya i ara hauria de "complir amb la seva paraula i el seu programa electoral", així com amb el que defensa la Unió Europea.





En una entrevista a Tretze Televisió, el president del PP ha assenyalat que, si no es fa aquesta reforma en aquesta legislatura, la seva formació ho farà quan arribi a Govern en el seu primer Consell de Ministres. "El que ens comprometem ara es va a fer. És un compromís que mantindré quan arribem a Moncloa", ha postil·lat.





COMPARA A SÁNCHEZ AMB NAPOLEÓ





A l'ésser preguntat si es compromet a no renovar el CGPJ per molt que li pressionin fins que no s'aprovi aquesta reforma legal, Casado ha respost afirmativament i ha ressaltat que pot dir "amb orgull que ha demostrat que a ell no li pressiona ningú". "Tinc una independència de criteri i em dec als meus militants, que em van votar en base a un programa, que són els meus principis i als que no renunciaré", ha manifestat.





Casado ha recriminat que Sánchez digui públicament que el PP està fora de la Constitució quan ell pacta amb "colpistes" i "hereus de terroristes". "Seguirem fent una oposició responsable, però ferma, allargant la mà", ha afegit.





També ha criticat al president de Govern les seves paraules sobre el fet que ell parla malament d'Espanya quan viatja fora i ha explicat que ell parla "malament" de Pere Sánchez, no d'Espanya, i ho va a "seguir fent" tot i que al cap de l'Executiu "li sent malament". "Això és com Napoleó. Si critiques a Govern parles malament d'Espanya? Espanya és molt més que Pedro Sánchez", ha proclamat.





REDUIR ELS MINISTERIS A LA MEITAT





Així mateix ha promès que quan el PP arribi al Govern després de les eleccions generals reduiran "els ministeris a la meitat" perquè no es poden tenir 23 ministeris i "mil assessors a Moncloa mentre els espanyols no arriben a final de mes" i "un milió d'espanyols fan les cues de la fam a Càritas ". "És una immoralitat", ha ressaltat.





Casado ha destacat que el pla del PP és modernitzar Espanya i fer-ho en sis mesos, amb noves lleis i amb reformes. "Un cop passada la travessia pel desert ara estem en una fase en la qual els espanyols ens veuen cada vegada més com a alternativa per canviar Espanya ", ha declarat. Després d'acusar Sánchez de" polaritzar Espanya", ha afirmat que no es penedeix de" res "perquè han donat les batalles que havien de donar, defensant els seus principis i els d'Espanya. "Defensem la família, els impostos baixos, la unitat nacional i les democràcies enfront de les dictadures llatinoamericanes", ha detallat.





APEL·LA A EL VOTANT DEL PSOE





En clau de partit, ha assegurat que en aquests tres anys han "unit" a el partit i han aconseguit "mantenir els governs autonòmics i municipals". Ara, ha prosseguit, han de representar "molta gent", al·ludint als socialdemòcrates i "gent d'esquerra que vota socialista però no entén" els pactes de Sánchez amb ERC o Bildu.





Casado ha posat en valor l'experiència de gestió del PP i el que el 1996 i 2011 van fer els governs de José María Aznar i Mariano Rajoy. "Crec humilment que ara els espanyols busquen una alternativa, busquen un canvi i no volen experiments", ha indicat.





En aquest sentit, ha avisat de les conseqüències que un ciutadà pugui dir que votarà a el partit que "més li agrada a Twitter". "I què ha gestionat? Ni la regidoria d'un poble. Jo si vaig a un quiròfan, demano que l'equip mèdic hagi fet moltes operacions", ha declarat, per assenyalar que el PP és un partit que ja ha passat "moltes crisis ".





Finalment, ha al·ludit a la Convenció Nacional del PP que se celebra entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre, en què hi haurà "14 líders polítics de talla internacional" i es posarà en valor la gestió del PP a autonomies i ajuntaments.