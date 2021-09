Aquests són els primers problemes de la família Ramos a París

@EP





Sergio Ramos i Pilar Rubio estan vivint una nova aventura que sembla complicar-se. L'aventura a París semblava anar sobre rodes quan es van mudar, però la realitat és que l'estat físic de Sergio Ramos encara no li ha permès debutar amb el seu nou equip. Per això, el que semblava ser un somni, a poc a poc s'està convertint en un malson difícil de pair.





El problema ve per part de club i de l'afició. La lesió al soli encara no li permet jugar i ja l'ha portat a perdre l'Eurocopa i els Jocs Olímpics, però això no sembla ser suficient per a l'afició del PSG que sembla estar farta de la situació. És més, durant les últimes hores el club ha emès un comunicat assegurant que Sergio Ramos havia recaigut de la seva lesió.





La il·lusió que va despertar el seu fitxatge s'està apagant i ara només queda agonia. Cada dia que Sergio Ramos passa al dic sec és un dia més de desesperació per part dels aficionats i membres del club parisenc.





Però no només han estat els aficionats, sinó que exjugadors del club també comencen a plantejar-se si va ser una bona opció incorporar al central procedent de el Reial Madrid. Vikash Dhorasoo ha assegurat que no entén com el PSG es va fer amb el futbolista sabent el seu estat físic. Fins i tot Jerome Rothen, una llegenda del club parisenc també ha comentat que serà inútil tenir-li en l'equip i que és una mala idea tenir-lo al club.





Els dubtes segueixen creixent entorn de Sergio Ramos. Els primers mesos a França de la família no estan sent precisament idíl·lics i tot sembla que són contratemps per al central espanyol.