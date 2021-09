Milers de persones es concentren per protestar contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat

@EP





Unes 5.000 persones, segons Europa Press, es concentren aquest diumenge des de les 12.00 hores a Barcelona per protestar en contra del projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.





Els manifestants, convocats per la plataforma Zeroport i 'Ni un pam de terra', han ocupat les dues calçades del carrer Tarragona, entre la plaça Espanya i l'Estació de Sants i han deixat espai per a la columna provinent del Prat de Llobregat (Barcelona), que ha arribat cap a les 12.35.





Els manifestants porten pancartes amb els missatges 'Més carbassons i Menys avions' , 'El territori DIU prou' (El territori diu prou) i 'Sí a la Ricarda', entre d'altres, i representants d'entitats fan parlaments des d'un escenari situat a un lateral de la concentració.





El lema és "A la lluita pel clima, la salut i la vida". Sota aquesta premissa està avançant la manifestació. Volen frenar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, cosa que el Govern està fent durant els últims dies. De fet, des del Govern central ja s'ha dit que s'ha frenat l'ampliació. No obstant això, el termini acaba el pròxim 30 de setembre.





A aquesta manifestació no se sumarà ningú per part de Govern. Les diferències que hi ha dins de la Generalitat. En un primer moment, la portaveu de la Generalitat sí que va deixar la porta oberta perquè alguns dels consellers poguessin acudir, però la realitat és que cap membre participarà d'aquesta protesta.