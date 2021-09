Un estudi revela que la distància física de dos metres podria no ser suficient per evitar contagis

@EP





Investigadors del Departament d'Enginyeria Arquitectònica de la Universitat de Pennsilvània (Penn State), als Estats Units han comprovat que les distàncies en interiors de dos metres poden no ser suficients per evitar la transmissió dels aerosols en l'aire, segons es publiquen en línia abans de l'edició impresa d'octubre de la revista 'Sustainable Cities and Society'.





"Ens vam proposar explorar el transport aeri de les partícules carregades de virus alliberades per les persones infectades en els edificis --explica Gen Pei, primer autor i estudiant de doctorat en enginyeria arquitectònica en Penn State--. Investiguem els efectes de la ventilació de l'edifici i el distanciament físic com a estratègies de control de l'exposició als virus en l'aire en interiors".





Els investigadors van examinar tres factors: la quantitat i la taxa d'aire ventilat a través d'un espai, el patró de flux d'aire interior associat a les diferents estratègies de ventilació i la manera d'emissió d'aerosols de respirar enfront de parlar. També van comparar el transport d'un gas traçador, emprat habitualment per comprovar les fuites en els sistemes hermètics, i els aerosols respiratoris humans, la grandària oscil·la entre un i 10 micròmetres. Els aerosols d'aquest rang poden transportar la SARS-CoV-2.





"Els resultats del nostre estudi revelen que les partícules carregades de virus procedents de la parla d'una persona infectada -sense màscara- poden viatjar ràpidament a la zona de respiració d'una altra persona en un minut, fins i tot amb una distància de dos metres --ressalta Donghyun Rim, autor corresponent i professor associat d'enginyeria arquitectònica--. Aquesta tendència s'accentua en les habitacions sense suficient ventilació. Els resultats suggereixen que la distància física per si sola no és suficient per evitar l'exposició humana als aerosols exhalats i que s'ha d'aplicar amb altres estratègies de control, com l'emmascarament i la ventilació adequada".





Van descobrir que els aerosols viatjaven més lluny i més ràpid en les habitacions amb ventilació per desplaçament, en què l'aire fresc flueix contínuament des del terra i empeny l'aire vell cap a una sortida d'aire a prop de sostre. Aquest és el tipus de sistema de ventilació que s'instal·la a la majoria dels habitatges, i pot donar lloc a una concentració d'aerosols vírics a la zona de respiració humana set vegades més gran que els sistemes de ventilació de manera mixta. Molts edificis comercials utilitzen sistemes de manera mixta, que incorporen aire exterior per diluir l'aire interior i donar lloc a una millor integració de l'aire, ja concentracions d'aerosols més moderades, segons els investigadors.





"Aquest és un dels resultats sorprenents: La probabilitat d'infecció en l'aire podria ser molt més gran en els entorns residencials que en els d'oficina --destaca Rim--. No obstant això, en els entorns residencials, el funcionament dels ventiladors mecànics i els netejadors d'aire autònoms pot ajudar a reduir la probabilitat d'infecció".





Segons Rim, l'augment de les taxes de ventilació i barreja d'aire pot reduir eficaçment la distància de transmissió i la possible acumulació d'aerosols exhalats, però la ventilació i la distància són només dues opcions en un arsenal de tècniques de protecció. "Les estratègies de control de les infeccions transmeses per l'aire, com el distanciament físic, la ventilació i l'ús de mascaretes, han de considerar conjuntament per aconseguir un control per capes", assenyala Rim.





Els investigadors estan aplicant ara aquesta tècnica d'anàlisi a diversos espais ocupats, com aules i entorns de transport.