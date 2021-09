Pecco Bagnaia no es rendeix; guanya a Misano i prem el mundial de MotoGP

@EP





Francesco Bagnaia segueix de dolç sobre de la moto. El pilot italià de Ducati ja ha arribat a la part alta de MotoGP i sembla que ho ha fet per quedar-se. Segon cap de setmana consecutiu en què aconsegueix la pole i la victòria. Aragó i Misano. Dos circuits molt diferents. Un que es corre en el sentit de les agulles del rellotge i un altre que no. Ja domina amb un ritme excepcional.





Per darrere seu, només Fabio Quartararo ha aconseguit seguir-li el ritme. No hi ha hagut avançaments entre tots dos, però la persecució del francès ha tingut la victòria de Bagnaia en 'stand-by' durant totes les voltes. I la gran sorpresa del dia l'ha donat Enea Bastianini. L'altre italià de Ducati ha fet un pas gegant endavant. Ha aconseguit el rècord de la pista en cursa i una remuntada espectacular des de la dotzena posició per acabar sumant el seu primer podi en la categoria reina.





Quart finalment ha acabat Marc Márquez després d'una última maniobra brillant superant a Miller, cinquè, ja Mir, sisè. Els germans Espargaró, amb Pol i Aleix, han acabat setè i vuitè respectivament. Per darrere, Viñales ha aconseguit sumar els seus primers punts amb l'Aprilia i Rins, Lecuona i Jorge Martín se n'han anat a terra i no han pogut acabar la carrera.





RAÚL FERNÁNDEZ I DENNIS FOGGIA REPETEIXEN EN MISANO





Ja és curiós que en les tres categories siguin els mateixos guanyadors en dues carreres consecutives. Doncs això han aconseguit avui Bagnaia, Raúl Fernández i Dennis Foggia. El de la categoria petita, Foggia, avui no tenia el millor ritme, però ha aprofitat la caiguda de Romano Fenati per tornar a sumar un triomf que el situa segon en el mundial. El podi l'han tancat Antonelli i Migno.





En la categoria intermèdia Raúl Fernández ha tornat a treure la velocitat i el talent a sobre de la moto. Ha superat a Remy Gardner i a Canet per retallar una mica de distància en el mundial. Això sí, la realitat és que els 44 punts de diferència que hi ha ara mateix semblen difícils de retallar amb tan sols 4 carreres per davant.