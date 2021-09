Isabel Díaz Ayuso no s'amaga i li comunica a Casado que vol liderar el PP de Madrid

@EP





Isabel Díaz Ayuso vol liderar el PP de Madrid. És un pas que vol donar i que ja va comunicar a Pau Casado, el líder dels populars. Després de la victòria que va aconseguir en les últimes eleccions de la Comunitat de Madrid, la presidenta no va dubtar a plantejar-li l'opció, cosa que va causar bastant enrenou al partit.





La tensió política existeix dins de totes les formacions polítiques i el PP no anava a ser una excepció. La guerra entre tots dos ha generat una mica d'inquietud en diferents zones del partit, ja que creuen que haurien de centrar-se en l'oposició a Pedro Sánchez i no en una baralla interna que els allunyi dels seus objectius.





Durant les últimes setmanes s'esperava que hi hagués una xerrada entre tots dos per intentar solucionar aquest problema, però la realitat ha estat ben diferent. No han parlat. No obstant això, les altes esferes del PP consideren que han de deixar que les coses es calmin abans de la Convenció Nacional del partit.



"Em veig capaç d'encapçalar les dues entitats -el partit i el Govern de la Comunitat- i crec que puc dirigir tots dos, però les dates no les marco jo", ha declarat la presidenta. Sense gens de por i sense amagar-se de ningú.







Malgrat aquesta valentia d'Isabel Díaz Ayuso, des de la seu de Gènova han deixat ben clar que no volen parlar d'aquest tema de moment. La majoria gairebé absoluta que va aconseguir en les eleccions a la Comunitat de Madrid és una cosa que el partit creu que podria repetir entre els militants si hi haguessin eleccions internes al PP. De fet, la portaveu no va dubtar a remarcar el lideratge i el pes que està guanyant Ayuso en els últims anys.





Per tot això, la mateixa Ayuso va ser la que va voler transmetre a Pablo Casado, en més d'una ocasió, la seva intenció i ganes de presidir el PP de Madrid. I segons asseguren, en cap moment la presidenta ha rebut un "no" com a resposta. No obstant això, per rebaixar la tensió política que existeix actualment, Ayuso ha volgut modificar la seva agenda per poder assistir a la Convenció Nacional del PP que se celebra el 2 i 3 d'octubre.





La bona notícia per a la presidenta de la Comunitat de Madrid és que el PP no li ha tancat la porta en cap moment, sinó que només volen centrar-se en el més important per al partit ara que és l'oposició a Pedro Sánchez.