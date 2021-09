Gonzàlez-Cambray anima els majors de 12 anys a vacunar-se contra la covid-19

@EP





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha fet una crida a vacunar-se contra la covid-19 als joves catalans majors de 12 anys --amb cita oberta des de principis d'agost-- en un exercici de "responsabilitat col·lectiva "per garantir la immunitat a les aules durant aquest curs escolar 2021-2022.





En declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge, ha destacat que el curs escolar 2020-2021 "ha estat un èxit" i que ho seguirà sent si es garanteix la presencialitat i el compliment de les mesures de seguretat i prevenció davant la covid-19.





Ha assegurat que una de les prioritats del departament passa per aixecar l'obligatorietat de la mascareta al més aviat possible i ha recordat que no es descarta acudir als centres educatius catalans amb menor percentatge de vacunació per vacunar els alumnes i garantir la immunitat a les aules .





Entre altres prioritats del departament per a aquest curs, el conseller ha destacat el reforç de l'acompanyament emocional, de la formació emocional per al professorat i de la prevenció i detecció precoç de "situacions emocionals complicades" que sofreixi l'alumnat.





Ha assegurat que la gratuïtat per a l'educació entre els 0 i 3 anys, --un dels compromisos anunciat durant la campanya electoral per l'ara president de la Generalitat, Pere Aragonès--, arribarà abans que finalitzi la legislatura: "Es començarà. És un acord de Govern i s'avançarà progressivament. Veurem a través dels propers pressupostos de la Generalitat fins on som capaços d'arribar".