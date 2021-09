Un nou estudi descobreix que el colesterol genera plaques d'Alzheimer

@EP





El colesterol fabricat al cervell sembla tenir un paper clau en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer, segons indica una nova investigació publicada a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.







Científics de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia, als Estats Units, i els seus col·laboradors han descobert que el colesterol produït per les cèl·lules anomenades astròcits és necessari per controlar la producció de beta amiloide, una proteïna enganxosa que s'acumula al cervell dels pacients amb Alzheimer. La proteïna s'acumula en plaques insolubles que són un segell distintiu de la malaltia. Molts esforços s'han centrat en aquestes plaques amb l'esperança que en eliminar-les o prevenir-les es pugui tractar o evitar l'Alzheimer.





Els nous descobriments ofereixen importants coneixements sobre com i per què es formen les plaques i poden explicar per què els gens associats al colesterol s'han relacionat amb un major risc de patir Alzheimer. Els resultats també proporcionen als científics una orientació important en el seu intent de prevenir la malaltia.





"Aquest estudi ens ajuda a comprendre per què els gens relacionats amb el colesterol són tan importants per al desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer --ressalta la investigadora Heather A. Ferris, de la Divisió d'Endocrinologia i Metabolisme de la UVA--. Les nostres dades apunten a la importància de centrar-se en la producció de colesterol en els astròcits i el transport a les neurones com a forma de reduir la beta amiloide i evitar que es formin plaques".





Tot i que el colesterol s'associa sovint amb l'obstrucció de les artèries i les malalties de cor, exerceix funcions importants en l'organisme sa. El cos fabrica colesterol de forma natural per poder produir hormones i dur a terme altres funcions importants. El nou descobriment de Ferris i els seus col·laboradors afegeix una nova entrada a la llista de responsabilitats del colesterol.





El treball també dona llum sobre el paper dels astròcits en la malaltia d'Alzheimer. Els científics sabien que aquestes cèl·lules cerebrals comuns pateixen canvis dràstics en l'Alzheimer, però no sabien si les cèl·lules patien la malaltia o contribuïen a ella. Els nous resultats suggereixen això últim.





Els científics van descobrir que els astròcits ajuden a impulsar la progressió de l'Alzheimer en fabricar i distribuir colesterol a les cèl·lules cerebrals anomenades neurones. Aquesta acumulació de colesterol augmenta la producció de beta amiloide i, al seu torn, alimenta l'acumulació de plaques.





Normalment, el colesterol es manté força baix en les neurones, limitant l'acumulació de beta amiloide. Però en la malaltia d'Alzheimer, les neurones perden la seva capacitat de regular la beta amiloide, el que provoca la formació de plaques.





El bloqueig de la fabricació de colesterol per part dels astròcits va reduir "enèrgicament" la producció de beta amiloide en ratolins de laboratori, segons informen els investigadors en un nou article científic. És massa aviat per dir si això podria imitar a les persones per prevenir la formació de plaques, però els investigadors creuen que és probable que les investigacions posteriors llancin dades importants que beneficiaran la batalla contra l'Alzheimer.





El fet que la producció de beta amiloide estigui normalment molt controlada suggereix que pot tenir un paper important en les cèl·lules cerebrals, diuen els investigadors. Per això, és possible que els metges hagin de tenir cura en intentar bloquejar o eliminar la beta amiloide. Els investigadors creuen que altres investigacions sobre el descobriment podrien donar llum sobre com prevenir la sobreproducció de beta amiloide com a estratègia contra l'Alzheimer.