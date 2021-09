La 39 Setmana del Llibre en Català ha finalitzat una nova edició amb 50.000 visitants

@EP



La 39 Setmana del Llibre en Català ha finalitzat aquest diumenge una edició presencial que ha unit a 50.000 visitants i que ha assolit uns "resultats equiparables" als de 2020, anteriors a la pandèmia del coronavirus.





Aquesta edició, que s'ha celebrat de l'11 al 19 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, ha aconseguit unes "vendes molt superiors a les de l'any 2020 i similars a les de 2019", segons ha informat l'organització en un comunicat aquest diumenge.





A més de l'exhibició de novetats literàries, el programa de la Setmana ha ofert activitats programades, itineraris literaris, signatures d'autors i xerrades a càrrec de personalitats destacades com la il·lustradora Pilarin Bayés i les autores Montse Barderi, Carlota Gurt i Tina Vallès.





A més, en aquesta edició s'ha atorgat el Premi Trajectòria i el Premi Difusió, concedits per Editors.Cat, a l'escriptor Biel Mesquida i a periodista Xavier Graset respectivament.





El president de l'esdeveniment, Joan Carles Girbés, ha destacat la satisfacció per part de l'organització i ha assegurat que ja s'està preparant la pròxima edició, amb la qual La Setmana del Llibre en Català complirà el seu 40 aniversari.





Per la seva banda, el president d'Editors.Cat, Joan Sala, ha destacat la reafirmació de la Setmana com "un dels grans esdeveniments del sector cultural" català i ha reclamat una major implicació econòmica per part de l'administració.