Biden i Macron mantindran una conversa telefònica per solucionar la crisi diplomàtica

@EP





Emmanuel Macron i Joe Biden tindran una conversa telefònica per intentar parlar sobre l'aliança militar d'Austràlia, Regne Unit i Estats Units. Hi ha molts interessos a poder resoldre els problemes diplomàtics que puguin estar sorgint. A més, sobre la taula també hi haurà la greu crisi per la suspensió dels contractes per submarins nuclears entre Austràlia i França.





La conversa entre els dos s'hauria de produir en els propers dies per poder seguir avançant en el tema de la crisi diplomàtica que s'ha desfermat durant l'última setmana. La iniciativa, segons informen, hauria estat de Joe Biden, però els primers acostaments es van realitzar des de París assegurant que volen explicacions i que és fals que França fos consultat sobre l'aliança militar.





Les sigles AUKUS semblen haver estat el desencadenant de tota aquesta crisi diplomàtica entre els dos països. Regne Unit, Estats Units i Austràlia van anunciar un nou acord a tres bandes. Un acord que vol desenvolupar una associació sobre seguretat. En aquest sentit, s'espera que els països puguin compartir tecnologia i garantir la seguretat cibernètica de tots els estats.





A més d'això, la idea amb aquesta nova aliança és que es desenvolupin una sèrie de nous sistemes submarins i que siguin de llarg abast. Un acord entre els tres països que té com a principal objectiu poder frenar l'expansió de la Xina a la regió de l'Índic i el Pacífic.





És aquí quan entra França. Des del país francès hi ha un pacte amb Austràlia que, segons els francesos, s'està posant en risc. "És una decisió contrària a l'esperit i lletra de la cooperació entre Austràlia i França, basada en una relació de confiança política i en el desenvolupament d'una base industrial i tecnològica de defensa", han assegurat.





Que Austràlia hagi entrat dins l'acord entre els nord-americans i els britànics fa que aquests puguin disposar de tecnologia per desenvolupar submarins nuclears. Una mesura que es contraposa a França, ja que ells mateixos tenien l'acord a Canberra i París i amb aquest nou acord es quedarien al marge.