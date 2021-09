El kamikaze de la M50 declara en el judici per la mort de Víctor, un jove de 20 anys

L'acusat de matar un jove de 20 anys a l'anar en direcció contrària i sota els efectes de l'alcohol a la M50 declararà avui en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Madrid per un delicte d'homicidi.





La Fiscalia de Madrid sol·licita 15 anys de presó per a Kevin CB, a l'igual que sol·licita l'acusació particular en nom de la família del jove mort.





Divendres passat, l'advocat defensor va mantenir que el seu client "no és un assassí ni un homicida", sinó "un noi que anava begut i va fer un acte incorrecte que s'ha de qualificar com una imprudència".





La lletrada Barbara Royo, qui defensa a la família afectada pel kamikaze de la M50 - EUROPA PRESS





"Una persona que condueix sota els efectes de les drogues, l'alcohol i té una conducció temerària es pot imaginar el que pot passa i que posa en risc la seva vida i la dels altres usuaris. Volem demostrar que ho va fer voluntàriament", va manifestar la advocada de la família, la lletrada Barbara Royo.





Els fets ocorreguts el 15 de setembre de 2019 a l'autopista M-50, a l'altura de Coslada, quan el cotxe de la víctima va ser envestit pel de l'acusat, que circulava sota els efectes de l'alcohol a 200 quilòmetres per hora en direcció contrària .





En el seu escrit d'acusació, el fiscal sosté que no té dubtes que l'acusat era "coneixedor" que circulava en sentit contrari a l'establert perquè "encara que era de nit, el cel estava ennuvolat i amb pluja intermitent", la visibilitat a la carretera era "d'acord" a l'enllumenat que portava "ja la il·luminació existent a la via i al túnel".





Assenyala que aquestes circumstàncies no li van impedir veure que els vehicles amb què es va creuar, "els quals circulaven correctament", portaven l'enllumenat, "podent observar tota la senyalització vertical, horitzontal, de abalisament i seguretat de la via, a l'inrevés, com els senyals de fites d'aresta que estaven orientades en sentit contrari al seguit per ell ".





A Kevin CB se li imputen els delictes d'homicidi, conducció temerària amb manifest menyspreu per la vida dels altres i un altre contra la seguretat viària.





INGESTA D'ALCOHOL





El relat fiscal recull que el conductor kamikaze va decidir el 15 de setembre de 2019 agafar el seu cotxe "malgrat tenir les seves facultats disminuïdes com a conseqüència d'una prèvia ingestió de begudes alcohòliques, la qual cosa minvava la seva capacitat per manejar els mecanismes de direcció, control i frenada d'un vehicle, així com augmentava el temps de reacció davant d'esdeveniments imprevistos en aquesta conducció, amb pèrdua de reflexos i de capacitat visual, i amb el consegüent risc per a la resta dels usuaris de la via ".





La Fiscalia subratlla que, malgrat tot, l'acusat va partir cap a Arganda de Rei per l'autopista M-50, una via que coneixia a la perfecció "atès que la utilitzava normalment i amb molta freqüència per anar a Fuenlabrada i al seu domicili", i que conduïa a una velocitat molt per sobre de la permesa (139 km / h).





L'acusat, primer va avançar a un altre turisme que circulava pel carril central "aproximant molt a lateral esquerre" i "provocant que hagués de donar una batzegada cap al carril dret".





A continuació, va realitzar maniobres irregulars "com a moviments en ziga-zaga, passant d'un carril a un altre, dels tres possibles, sense indicar amb els llums intermitents, posant d'aquesta manera, en concret perill la vida i integritat física de la resta dels usuaris de la via, algun dels quals va haver de modificar la seva velocitat i fins i tot realitzar maniobra com canvi de carril, per evitar la col·lisió i poder esquivar-".





Després parar el seu cotxe al voral, l'acusat va reprendre la marxa només que aquesta vegada ho va fer en sentit contrari "amb ple menyspreu als possibles resultats lesius que puguin derivar-se de la seva acció i assumint l'alt risc d'arribar a atemptar contra la vida i integritat física de la resta dels usuaris de la via, així com de causar danys materials, perill que amb la seva acció estava creant, i malgrat que va tenir la possibilitat d'evitar-, no ho va fer ".





La Fiscalia apunta que l'acusat va recórrer "aproximadament" 1,9 quilòmetres en sentit contrari a l'estipulat i a alta velocitat "superant a diversos vehicles que van haver de fer maniobres per evitar topar de manera frontal".





ENLLUERNANT ALS CONDUCTORS





Així mateix, assenyala que "donava ràfegues amb les llums llargues per enlluernar els conductors dels vehicles que li venien de front i tractava d'envestir".





"Alguns van aconseguir esquivar-amb maniobres perilloses, fins que va topar amb un Citroën C4 que circulava correctament pel carril central dels tres existents. El seu conductor, donada la gravetat de les ferides sofertes arran de l'accident, va morir poc després", exposa el fiscal .





L'acusat, segons la Fiscalia, no va realitzar cap tipus de maniobra evasiva per eludir la col·lisió "tot i haver percebut la seva presència [la de l'altre conductor], mostrant-se completament aliè a l'instint més bàsic de supervivència i de deure de cura propi i aliè".





"És més, afegeix que el conductor mort no va poder preveure que un altre vehicle estigués circulant en sentit contrari per l'autopista i per aquest motiu" tan sols va poder realitzar una lleu maniobra evasiva de gir a la dreta, al veure totalment sorprès, no aconseguint evitar que es consumés el sinistre, i salvar la vida ", afegeix.





L'acusat, que circulava a 139 km / h en el moment de la col·lisió "malgrat que existia per les característiques de la via una limitació específica de 100 km / hi aconsellable de 80 km / h", superava la taxa d'alcoholèmia.





A més, presentava els següents símptomes: forta olor d'alcohol, halitosi alcohòlica molt forta quan parlava, parla pastosa i vacil·lant, incoherències a l'hora d'explicar el que ha passat, endormiscat i ulls brillants.