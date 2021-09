Veneçuela: un país que es desfà

En un article publicat anteriorment en aquest portal, em feia la pregunta: ¿queda encara espai per pensar en un retorn a la democràcia, després de més de vint anys de creixent consolidació d'un règim autoritari multifactorial, i amb la magnitud i complexitat de la crisi econòmica, social, política i cultural que va desencadenar?





En aquest sentit, vam seguir assistint a un procés de autocratització, mitjançant el qual un sistema polític esdevé cada vegada més autoritari amb el pas el temps. No es tracta només d'un col·lapse de la democràcia que vam tenir, o de la deterioració de la seva qualitat; es tracta que tots els aspectes de la nostra vida com a societat, han deixat de ser democràtics o han deixat de funcionar democràticament. Encara que tals col·lapses han estat comuns a la regió, la autocratització no ho havia estat tant, però avui, Veneçuela juntament amb Nicaragua i Cuba, són casos emblemàtics i sense rivals en aquesta desgràcia.





Seguint de nou a la Dra. Paola Baptista de Alemany, si més recent llibre "Veneçuela invertebrada" (setembre de 2021, editorial Dahbar), una de les idees-força que ha caracteritzat aquest procés de autocratització, i la comprensió pot ajudar-nos a entendre com va ser que vam arribar fins aquí ?, és la del particularisme; aquest fenomen psicològic i patològicament fragmentador en el qual "les parts de el tot comencen a viure com ... tots a part", és a dir, com una dispersió i incapacitat per treballar per una causa comuna o un bé més gran compartit.





El particularisme, fragmentador va començar a ser visible a la Veneçuela dels anys 80, en el si dels sectors de poder i les seves organitzacions polítiques, avui anomenades opositores, i més tard abans, però especialment, arran de la mort del comandant Chávez fa ja gairebé una dècada, en el si del propi govern i del seu partit.





Aquest fenomen se'ns va revelar, llavors, com un quist soci-psicològic que ha estat allà des de la gesta per la independència, que ens afecta a tots per igual, especialment a la comunitat política, però també a la societat civil amb la seva burocràcia, la seva estament militar i el seu sistema de justícia, als gremis i a les esglésies, entre d'altres, deixant pocs espais impol·luts o impregnats i compartint aquest mal.





El particularisme potencia les tensions i obstaculitza els esforços per la convivència, ja que exacerba les incomoditats naturals que suposa compartir amb els altres. Estem llavors, davant d'una disposició de la ment i el cor ... d'esperits superbs que sobre dimensionen les seves capacitats, es creuen destinats a la victòria i s'auto reconeixen com cridats a avançar pel seu compte cap a l'èxit que creuen merèixer ...





De el particularisme, deriven altres dues idees-força: L'acció directa, que fa creure a què el pateix, que no ha de comptar amb els altres; en realitat creu que no els necessita, doncs el seu pensament i les accions que en deriven, està dominat per tres sentiments: ressentiment, venjança i enveja. Per a ells les vies institucionals, la perseverança, els difícils camins al consens i l'obligatòria paciència, flexibilitat i tolerància exigits pel lliurament a un projecte comú, són obstacles indesitjables que els separen de la seva grandiós destí. En les seves ments, cap organització preexistent és mereixedora de les seves capacitats i només una institucionalitat feta a la mesura de les seves ambicions podria portar-los a la glòria a la qual estan destinats.





Dins d'aquesta lògica, tota acció que emprenguin per aconseguir els seus objectius, està plenament justificada i és legítima. Després s'ocuparan que també sigui legal o acceptada socialment, per les bones (la propaganda) o per força (la repressió).





En paraules de l'intel·lectual veneçolà Rigoberto Lanz ... "No estem bregant amb pensament polític sinó amb 'mazamorra' ideològica. No enfrontem un projecte de país alternatiu, sinó la fúria llimac d'odi i frustració personals. No es tracta d'interactuar políticament amb formacions antagonistes, gent que pensa diferent, sinó bregar amb patologies psicopolíticas irrecuperables "...





L'altra idea-força és: el funcionament sobre la base del concepte de compartiments estancs. Aquests són components independents i desarticulats que poden compartir espais i temps, fins i tot algunes aspiracions nobles, però que no funcionen com un sistema i, en conseqüència, no tenen capacitat per unir esforços. La majoria de les vegades s'ignora i, quan no poden, competeixen.





Això ha convertit a el país en una societat arxipèlag, conformada per illes inconnexes (les empreses privades, els partits polítics, les màfies de funcionaris corruptes, els beneficiaris de la corrupció, els narcotraficants, les mega banda criminals, la policia, els òrgans de seguretat , els paramilitars, el poble dels barris, el poble de les urbanitzacions), els habitants o bé es perceben com a víctimes o es sobrevaloren a si mateixos i creuen falsament que poden prescindir dels altres amb certa autonomia.





Així doncs, tal i com estan les coses, seguim patint un moment polític incert i inestable. L'acumulació de problemes estructurals no resolts ha anat minant l'eficàcia, i a curt o mitjà termini, la legitimitat de el règim; però això no és suficient perquè es produeixi una transformació cap a la democràcia i per aturar el procés de dissolució de país. Potser quan siguem capaços d'adquirir consciència dels perquès i els com de la nostra història política recent, o quan davant de l'agudització dels problemes socials i econòmics sorgeixi en la gent la percepció que aquests es van tornar insolubles, o quan la insatisfacció s'expressi amb alguna cosa més que protestes anèmiques i disperses, podrien produir-se canvis ràpids i massius que marquin la diferència.





Mentrestant, i parafrasejant Ortega i Gasset (Espanya invertebrada, 1921), "Veneçuela es va desfent, desfent ...".