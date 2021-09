Putin es desgasta mentre el Partit Comunista guanya múscul a les legislatives de Rússia

Putin @ep





El partit Rússia Unida de el president Vladímir Putin hauria estat el més votat amb un 46,11 per cent de suport a les eleccions legislatives celebrades durant els tres últims dies al país, segons resultats oficials de la Comissió Electoral Central corresponents a més del 50 per cent de l'escrutini.





Aquesta xifra situaria al partit de Putin per sota de la majoria absoluta amb què comptava en l'anterior legislatura de la Duma o cambra baixa de Parlament rus.





El Partit Comunista de la Federació Russa seria la segona força política de país amb un 21,4 per cent de suport. La tercera seria la formació ultranacionalista Partit Liberal Demòcrata de Rússia (PLDR) amb un 8,07 per cent de vots, per davant d'Una Rússia Justa, que aconseguiria el 7,62 per cent.





La principal novetat en la política russa seria el partit de centre-dreta Gent Nova, que obtindria un 5,97 per cent dels vots. Ja sense representació a la cambra baixa al no superar el cinc per cent dels vots es troba el Partit dels Jubilats, Comunistes de Rússia i Els Verds, que ni tan sols superen el tres per cent, informa l'agència de notícies russa Sputnik.





Aquests resultats es publiquen després del tancament dels col·legis electorals a les onze zones horàries que té Rússia. L'última regió ha estat la de Kaliningrad, un enclavament rus en el mar Bàltic.





Simpatitzants de Rússia Unida s'han celebrat ja la victòria als carrers de ciutats com Moscou, on s'ha pogut veure gent cridant "Rússia! ¡Rússia!" mentre onejaven banderes de el partit de Putin malgrat la pluja.





"Som l'equip de Putin", ha explicat un activista, mentre responsables de el partit com l'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, apunten a un "dia de celebració".





El mateix Putin no acudirà a la seu de el partit a Moscou perquè es troba en aïllament després d'un contacte amb desenes de persones contagiades pel coronavirus, encara que el seu entorn assegura que es troba bé.





Els comicis han estat marcats per les denúncies d'irregularitats com coaccions i fins i tot el divendres es va retirar de les plataformes de Google i Apple l'aplicació de vot tàctic impulsada per l'opositor Alexei Navalni, empresonat. Dissabte YouTube va retirar pressions de Moscou un vídeo demanant el vot de protesta contra Rússia Unida amb candidats concrets proposats.





A més no hi ha observadors de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) per desacords sobre les condicions plantejades per les autoritats russes.





Les autoritats han rebut 750 denúncies en tota Rússia, segons el Ministeri de l'Interior rus, mentre que l'organització electoral independent Golos assegura haver registrat milers d'irregularitats. Fins diumenge al matí s'havien anul·lat més de 7.000 vots.





INGERÈNCIA DELS EUA I REGNE UNIT





Després de conèixer-els primers resultats oficials, la comissió parlamentària que investiga la possible ingerència estrangera en qüestions internes russes ha denunciat que la majoria de les publicacions per desacreditar les eleccions procedeixen de mitjans d'Estats Units i Regne Unit.





"Els mitjans d'Occident han desencadenat una campanya propagandística hostil per desacreditar el sistema electoral del nostre país. La majoria d'aquestes publicacions procedeixen de mitjans d'Estats Units, Regne Unit, França i República Txeca", ha apuntat el president de la comissió, Vasili Piskarev, segons recull Sputnik.





"La quantitat de publicacions negatives i notícies falses sobre els comicis creixien cada dia a mesura que s'acostava la votació", ha assenyalat.





En aquests comicis celebrats del 17 al 19 de setembre es trien als 450 diputats, dels quals 225 per les circumscripcions i el mateix nombre per les llistes regionals. Les eleccions a la Cambra Baixa es celebren enguany simultàniament amb els comicis legislatius en 39 entitats territorials i amb l'elecció de dotze governadors.