Sánchez Llibre és partidari de la vacunació obligatòria als treballadors

@EP



El president de la patronal Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat partidari de la vacunació obligatòria contra la Covid-19 a tots els treballadors per evitar contagis, com s'ha fet a Itàlia.





"Penso que seria bo", ha dit aquest dilluns en una entrevista a Ràdio4 i La2 recollida per Europa Press al preguntar-li per aquesta qüestió, tot i que ha subratllat que, en tot cas, aquesta mesura està en mans del Govern central i dels metges.





Ha afirmat que fins a un 4% de la població activa no s'ha vacunat contra el coronavirus, el que "pot representar fins i tot una falta de respecte" per a les persones immunitzades, i un obstacle perquè les empreses es recuperin al 100% de la crisi econòmica.





D'altra banda, Sánchez Llibre ha assegurat que l'evolució de l'economia durant el segon trimestre ha estat molt positiva, però ha demanat no "abaixar la guàrdia i crear falses expectatives".





Ha calculat que fins 2023 no es recuperarà el ritme de creixement assolit en 2019 i ha criticat la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en 15 euros aquest any: "Un sempre s'ha de posar en la pell de què ha de pagar".





EL PRAT





Ha lamentat que el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat s'hagi suspès, al seu parer, per culpa del Govern i d'ERC, "que potser s'ha deixat portar per manifestacions" com la d'aquest dissabte, quan 10.000 persones van protestar contra el projecte i la seva afectació a la Ricarda.





Tot i així, encara veu possible reactivar la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar el Prat abans del Consell de Ministres de final de mes que ha d'aprovar el Document de Regulació Aeroportuària (Dora) 2022-2026, i ha dit que Foment posarà "tots els elements al seu abast" perquè l'ampliació no descarrili.





Ha sostingut que el projecte final pot complir amb els estàndards mediambientals: "Pels contactes que nosaltres hem fet amb la Comissió Europea, amb membres de la comissió del canvi climàtic, té moltes probabilitats de prosperar".





També ha lamentat la visita de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a La Ricarda, que ha titllat de "filibusterisme polític", i considera que il·lustra la divisió que, al seu parer, hi ha també sobre aquest tema al Govern de coalició de PSOE i Unidas Podemos.





GOVERN I DIÀLEG



Sánchez Llibre ha retret a ERC i a Junts haver fet "el ridícul" amb l'Aeroport i amb les seves discrepàncies per la taula de diàleg, i ha afegit que no pot mantenir la valoració positiva que va fer dels 100 primers dies com a president de la Generalitat de Pere Aragonès.





Ha urgit a què Junts s'incorpori a la taula de diàleg, i ha cridat a fer "esforços privats i silenciosos" amb aquest partit per convèncer-los que se sumin a aquest procés.





En aquest sentit, el president de Foment del Treball ha celebrat que el Govern central i la Generalitat reprenguessin la setmana passada la taula de diàleg, i ha destacat que, per atreure inversió, les empreses han de veure "mediàticament" que els governs s'entenen.