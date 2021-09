La Fiscalia del Suprem va notificar al rei emèrit que obria diligències fins a en tres ocasions el 2020

La Fiscalia del Tribunal Suprem va notificar al rei emèrit Joan Carles I al juny, al novembre i al desembre de 2020 l'obertura de diligències relatives a la seva fortuna. Segons avança El País, aquests tres avisos van arribar a la defensa el que va ser monarca fins a 2014 i en elles se li convidava a personar-se.





Joan Carles I @ep





Atès que dues de les notificacions van tenir lloc al juny i novembre, s'haurien produït abans de desembre de 2020 quan el emèrit presentar una regularització fiscal, una declaració voluntària, davant l'autoritat tributària en la qual va abonar un total de 678.393,72 euros pel deixat de pagar en impostos corresponents als exercicis 2016, 2017, 2018.





Ja llavors, es va conèixer que la Fiscalia del Tribunal Suprem havia notificat formalment al novembre a la defensa el Rei emèrit Joan Carles I, que exerceix el despatx de Javier Sánchez Junco, l'existència de diligències d'investigació sobre possibles delictes derivats de l'ús per l'ex monarca de targetes bancàries amb fons opacs. Els diners, segons els investigadors, podria tenir el seu origen en donacions realitzades per l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause.





Després d'aquesta primera regularització, es va produir una segona (coneguda al febrer de 2021) per rendes no declarades durant diversos exercicis que sumen més de vuit milions d'euros de pagaments en espècie, i per mitjà de la que Joan Carles I va abonar més de quatre milions a l'Agència Tributària, segons han avançat els diaris 'El País' i 'El Espanyol'.





Aquesta segona declaració voluntària davant l'Agència Tributària era relativa al pagament de vuit milions d'euros per la Fundació Zagatka, propietat d'Álvaro d'Orleans, amb els quals es van abonar despeses del rei emèrit, especialment viatges en avions privats, segons els dos diaris.





Els pagaments s'haurien realitzat fins al 2018, amb posterioritat a l'abdicació en Felip VI al juny de 2014, moment en què Joan Carles I va perdre el privilegi de la inviolabilitat que tenia com a cap d'Estat. El rei apareixeria com a beneficiari d'aquesta fundació. Casa Reial va explicar que Joan Carles I desconeixia aquesta informació i afegit que, si efectivament era així, renunciava a ella.





La importància d'aquestes notificacions prèvies a les dues regularitzacions deriva del que assenyala l'article 305.4 del Codi Penal, que diu expressament que es considerarà regularitzada la situació tributària quan s'hagi procedit al complet reconeixement i pagament del deute tributari, "abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocat de l'Estat o el representant processal de l'Administració autonòmica, foral o local de què es tracti, interposi querella o denúncia dirigida contra ell, o abans que el Ministeri Fiscal o el jutge d'instrucció realitzin actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències ".





Atès que encara no s'ha presentat querella contra el emèrit, qui roman a Unió dels Emirats Àrabs Units des de fa més d'un any, el focus s'ha de posar en l'última part de l'article del Codi Penal atès que assenyala expressament les "actuacions" que permetin tenir coneixement formal de les diligències. Aquest és l'aspecte que haurà de valorar la Fiscalia per donar per bona o no la regularització a l'efecte d'anul·lar el presumpte delicte fiscal.





ELS MOVIMENTS D'HISENDA





Ja al maig d'aquest any l'Agència Tributària (AEAT) va notificar a Joan Carles I l'obertura d'una inspecció i li va demanar més informació per comprovar la veracitat de les regularitzacions que ha presentat i que han permès aflorar gairebé 5 milions d'euros, la major part presumptament relacionats amb vols privats que li va sufragar una fundació del seu cosí Álvaro d'Orleans-Borbó, van confirmar fonts coneixedores de l'expedient.





D'altra banda, aquest mes de setembre, el president dels Tècnics d'Hisenda, Carlos Cruzado, va demanar a la Fiscalia del Tribunal Suprem que aclarís si va notificar al Rei emèrit Joan Carles l'obertura de diligències d'investigació contra ell abans que portés a terme les regularitzacions dels seus fons a l'estranger.





Fins al moment, des de la Fiscalia eviten aclarir la seva efectivament aquestes notificacions es van realitzar formalment abans que el emèrit regularitzés amb Hisenda. Si la notificació va ser formal, els tècnics sostenen que la regularització no és vàlida i Joan Carles haurà de fer front a les possibles responsabilitats administratives i penals que es derivin de la causa.





Precisament, en aquest mes de setembre es va conèixer, segons va avançar El Mundo que la Fiscalia del TS creu que el rei Joan Carles va cobrar "comissions i altres prestacions de similar caràcter en virtut del seu intermediació en negocis empresarials internacionals" per a pastar la seva fortuna, segons quedaria reflectit en una comissió rogatòria lliurada a les autoritats suïsses per obtenir informació sobre la Fundació Zagatka.





La Comissió Rogatòria apunta a la possible comissió de al menys quatre delictes: blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, suborn i tràfic d'influències.