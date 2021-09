El Barça es mesura al Granada intentant oblidar el passat

@EP





El FC Barcelona rep aquest dilluns a les 21:00h al Camp Nou al Granada CF per a disputar la que serà la cinquena jornada de la Lliga. Tant el conjunt català com l'andalús arriben a la trobada amb la necessitat de guanyar per oblidar-se dels seus últims partits, que van acabar en derrota.





Els homes de Koeman enfrontaran aquest partit després d'encaixar una derrota per 0-3 davant del Bayern de Munic en l'estrena de la Champions. Però a més de deixar enrere aquesta derrota, també volen oblidar la de la temporada passada davant el Granada, que en aquesta ocasió arriba al Camp Nou amb nou entrenador però amb les mateixes ganes.





Ara mateix, el FC Barcelona es troba novè classificat a la taula amb set punts, a falta de disputar aquest partit. En els partits anteriors, van vèncer a la Reial Societat i al Getafe i van empatar davant l'Athletic Club de Bilbao.





Però novament, els de Koeman s'hauran de veure les cares amb el seu rival assumint un gran nombre de baixes. A les de Dembélé, Wagué i Agüero es sumen les de Braithwaite, Pedri i Jordi Alba.





Sense aquests homes hauran de mesurar-se al Granada CF, que viatja a Barcelona amb la ferma intenció d'aconseguir la seva primera victòria a la Lliga de la temporada. Dels dotze punts possibles només tenen dos, de manera que es troben en la dissetena posició de la taula.





Per a la trobada d'aquest dilluns tenen a tota la plantilla disponible excepte al defensa Neyder Lozano, ja que Luis Milla torna a estar disponible.