Més de 300.000 persones han rebutjat ser vacunats en els darrers 7 mesos

En els últims set mesos, concretament, des de l'1 de febrer fins l'1 de setembre, 327.129 vacunacions han estat rebutjades, bé en el moment de ser citats o quan han acudit a la cita, segons ha informa el Govern a una de el grup parlamentari de Vox al Congrés dels Diputats.





vacuna @ep





La vacunació va començar el 7 de gener d'aquest any, a data d'1 de febrer que és la qüestionada per Vox, a Espanya s'havia vacunat 375.892 amb dosis completa i havia 1.257.369 persones amb una dosi. A 1 de febrer, 33.376.693 de persones estan completament vacunats, mentre que 36.533.328 tenien a l'almenys una dosi de la vacuna.





I si tenim en compte les últimes dades, dades el passat divendres 17 de setembre, el 75,4 per cent de la població (35.784.743 persones) ja ha rebut la pauta completa de vacunació contra el Covid-19 i el 78,8 per cent una dosi (37.385.758), segons l'informe el Ministeri de Sanitat, en el qual s'assenyala que a Espanya s'han administrat 69.094.664 dosi de les vacunes.





El Govern destaca que és impossible donar dades més concretes sobre el rebuig de les vacunes ja que el registre de vacunació REGVACU no fa distincions per motius, no per dosi o marques, ja que "aquesta informació no és obligatòria i, per tant, no ve informada per les autoritats competents de les comunitats autònomes ".