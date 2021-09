Lluïda matinal al 17è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona-VIII Memorial Miquel Poblet

Imatge de la competició/ @FCC





Aquest diumenge s'ha completat la programació del 17è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona-VIII Memorial Miquel Poblet, prova internacional de categoria UCI CL2 que organitza la Federació Catalana de Ciclisme.





El domini en les dues proves de velocitat d'Helena Casas (Genesis Cycling) i Jordan Castle (New Zealand Cycling) i uns grans triomfs en l'òmnium de Erik Martorell (Team MP Group) i Tania Calvo (Gipuzkoa Ogiberri) han estat els grans protagonistes d'un trofeu que ha completat amb èxit el seu programa després de la pluja de dissabte.





Alguns dels grans noms que presentaven aquesta edició del Trofeu Ciutat de Barcelona, com el defensor del títol d'òmnium Iúri Leitão i el vigent campió olímpic de persecució per equips Francesco Lamon, han causat baixa en la sessió de diumenge a causa d'altres compromisos, però això no ha evitat que el Velòdrom Municipal d'Horta-Miquel Poblet visqués un espectacle de primer nivell en una de les millors edicions de sempre del Trofeu.





La jornada començava decidint les finals de velocitat que ja havien començat en la sessió de dissabte: si la olímpica vila-secana Helena Casas (Genesis Cycling) ja s'havia assegurat el triomf en categoria femenina davant la irlandesa Orla Walsh (Nopinz Motip), calia decidir la final masculina entre Jordan Castle i l'alacantí Alejandro Martínez, finalment resolta en el darrer cop de ronyó en favor de l'irlandès.





Els mateixos duels s'han viscut a les finals del keirin, amb Helena Casas superant a Walsh i a la basca Garatzi Estévez, mentre que Castle superava a Martínez i al vencedor de l'any passat Gerard García (Genesis Cycling) a la final masculina, també amb una nova empenta final que en aquest cas fins i tot l'ha portat a caure un cop creuada la meta.





Finalment, les proves de l'òmnium s'han disputat totes de nou en aquesta matinal en un format més apretat, donant un gran espectacle tant en la categoria masculina com femenina. En els dos casos, la prova final de la puntuació ha estat clau en la resolució del resultat final, que ha acabat amb victòries del català Erik Martorell (Team MP Group) i de la basca Tania Calvo (Gipuzkoa Ogiberri), jugant-s'ho tot en un final emocionant de la puntuació davant la múltiple campiona europea Silvia Zanardi (Be pink), que s'ha endut la segona posició mentre que la tercera era la seva companya d'equip Eukene Larrate, vencedora del tempo race.





Per la seva banda, un sempre regular Martorell ha tingut com a principal rival el balear Xavi Cañellas, que començava liderant a l'escratx i mantenia aquest lideratge ajustat abans d'una puntuació en què Martorell, Cañellas i el basc Illart Zuazubiskar (Eustrak) han aconseguit volta per dominar una cursa que els ha portat als tres al podi final de l'òmnium, davant rivals que han estat molt batalladors durant el dia com l'argentí Marcos Omar Méndez (T RED Factory Racing), que ha estat el vencedor del tempo race.





La jornada s'ha tancat amb la disputa d'una bonica prova de madison en categoria femenina, en què l'equip italià Be Pink amb la campiona europea Zanardi i la neozelandesa Michaela Drummond han demostrat la seva superioritat, si bé han tingut batalla oferta per les parelles formades per Tania Calvo/Eva Anguela i les basques Eukene Larrarte i Naia Amondarain.





PARLEN ELS PROTAGONISTES





Després de la prova Helena Casas (vencedora esprint i keirin) va manifestar estar: "molt contenta de poder revalidar la victòria. Han sigut unes finals ajustades amb la Orla i sempre és emocionant, espero tornar l'any que ve i tornar a disfrutar a casa. Al final s'ha fet un esforç de participació per comptar amb puntuació UCI en les proves de velocitat, així que hem pogut recol·lectar aquests punts tan necessaris per ser al Mundial. Ara venen l'Europeu i el Mundial i em trobo en bon estat de forma. L'any passat vaig fer bronze al keirin de l'Europeu i m'agradaria tornar a ser al podi d'aquesta prova".





Per la seva part Jordan Castle (vencedor esprint i keirin) va dir: "Estic molt content. He caigut però he pogut acabar un dia de bonica competició, assolellat, en una gran pista... No havia estat mai al Velòdrom de Barcelona i m'ha agradat molt, per mi és perfecte. Coneixia a Connor Rowley, amb qui entreno, i a l'Alejandro Martínez. Sé que són ràpids i que tindríem unes boniques curses, i així ha estat. Ara tornaré a entrenar a Mallorca i tancaré l'any competint a les sèries de keirin de Japó".





A més Erik Martorell (vencedor òmnium) ha manifestat: "Una victòria sempre és una victòria. S'ha notat la baixada de participació respecte el dia d'ahir, però estic molt content. Amb el nivell de sortida, volia aprendre i millorar. Una experiència més on volia, per entendre'ns passar-ho malament, posar-me en situacions complicades i aprendre. Amb el canvi de participació d'avui, el canvi de xip ha estat de sortir a guanyar i així ha sigut. Ara vindrà una concentració amb la selecció espanyola de cara a l'Europeu de Suïssa i el Mundial a França".





I Tania Calvo (vencedora òmnium) ha dit: "M'he sentit molt a gust. Acabar així, amb un esprint final en el qual es debat qui s'emporta la victòria, és molt positiu. Això és un espectacle que fem per al públic i rematar així ha estat una manera molt bonica d'emportar-me la victòria. Sabia que en l'eliminació i l'escratx podia defensar-me, en el tempo race era on més dubtes tenia i finalment la puntuació, que pel canvi que he fet de la velocitat al fons pot ser que sigui la prova a la qual més em costi adaptar-me, l'afronto amb més respecte però sempre amb moltes ganes, i més jugant-me la victòria. M'ha tocat donar-ho tot".

















@FederacioCatalanaCiclisme