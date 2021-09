Moren vuit persones a un atac a una universitat de Rússia

bandera @ERC





Almenys vuit persones han mort i prop d'una desena han resultat ferides en un atac perpetrat aquest dilluns contra la Universitat de Perm, a prop de les muntanyes Urals, segons ha confirmat el Comitè d'Investigació de Rússia.





La portaveu de l'organisme, Svetlana Petrenko, ha assenyalat que "vuit persones van morir i diverses més van resultar ferides", abans de recalcar que el balanç no és definitiu, segons l'agència russa de notícies Sputnik.





Petrenko ha apuntat a més que el sospitós, que ja ha estat detingut, és un estudiant de centre universitari. "Un estudiant ha obert foc en un dels edificis de la Universitat de Perm", ha manifestat, abans d'afegir que l'atacant ha resultat ferit durant l'arrest, tal com ha recollit l'agència TASS.





La detenció ha estat confirmada pel Ministeri de l'Interior, sense que de moment hagin transcendit més detalls. El canal de Telegram Basa, proper a la Policia russa, ha identificat a el sospitós com Timur Bekmansurov, segons 'The Moscow Times', tot i que per ara no hi ha confirmació oficial.





Així mateix, el Ministeri de Sanitat rus ha assenyalat que més de deu persones han resultat ferides de bala o després de saltar a través de diverses finestres per escapar de l'atacant --set de les quals han estat hospitalitzades, inclosa una en estat greu--, mentre que els serveis d'emergències han elevat a 19 els ferits.





Poc abans, la Universitat de Perm havia detallat que al voltant de les 11.00 hores (hora local) un desconegut havia obert foc amb una arma d'aire comprimit a l'interior de l'recinte universitari.