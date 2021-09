Aire, petons i esperança

Hi ha expressions que fan somriure pel seu enginy, així la que podem anar de Guatemala Guatepeor; tot anant malament les coses, encara es pot empitjorar la situació. Què sabem d'aquest país centreamericà? Tenim idea de la seva mida o del nombre de persones que acull? La seva extensió és d'uns 110.000 quilòmetres quadrats, els que sumen Andalusia i la Comunitat Valenciana. Però si aquestes reuneixen juntes una mica menys de catorze milions d'habitants, Guatemala supera els disset milions d'ànimes.





Hi ha entre aquestes una persona que em mereix una atenció especial: Carolina Escobar Sarti. Doctora en Sociologia i Ciències Polítiques i escriptora, dirigeix l'Associació L'Aliança (ALA, una voluntat de donar ales al que fan) que ella va fundar per protegir nenes i adolescents desateses en els abusos i agressions de tota mena. Aviat obriran un alberg per a nois víctimes de violència sexual i tracta.





Carolina és una dona dura i sensible, tenaç i intel·ligent, que encara aquestes tragèdies amb la major eficàcia possible, sense fons públics i amb total dedicació personal d'ella i dels seus col·laboradors. Aquesta tasca preserva una difícil esperança. Ara ha escrit 'Diaris de saliva i tancament. Des de la meva finestra blau '(F & G editors), un llibre de poesia que aborda la mort i la sorpresa en què ens ha sumit aquesta llarga pandèmia de la covid: "És estrany sentir -diu- que el tractament desigual d'aquesta por és el mateix per tots, que la soledat davant la mort és una sola, com la incertesa, i que tots som anteriors al foc al ganivet a la roda, a la màquina, la moneda o internet ".





Amb aquesta consciència d'igualtat radical, el transparent amor que pugui portar dins l'empeny a ser de cap part o ser-ho de totes. I a expressar des de dins: "He tingut tots els records impossibles / en aquests dies / i he posat totes les meves malsons / en els cossos dels ocells que volen / cada dia prop d'on escric". I ho fa amb paraules habitades per fantasmes, a estones li fa mal tant el món que no sap plorar d'una altra manera: "Faig poemes per resistir la vida que a estones em trenca de por l'entranya i la son, i per amansir la ràbia que em desperten l'imbècil i el lladre ", per superar l'angoixa.





Cap confinament ha estat igual. I ella pensa en els invisibles, en els qui saben que ningú els veu mai ni els considera, en els sense nom i sense abraçada. Recrea la mirada famèlica del famolenc i es pregunta per les fams basades en la tendresa destruïda i en l'oblit dels altres: "Qui recull la roba neta dels morts més sols?". No només això, a més: "Ningú els va acariciar / abans de morir / ningú va besar els seus fronts / ningú va escoltar l'últim desig / no hi va haver abraçada / mà sostinguda / ni mirada final".





No obstant això, Carolina Escobar entén que "a major foscor, més poderós és el lloc de transformació". Sap amb experiència ancestral que no es pot viure per sempre en estat de catàstrofe o de nostàlgia. Sorgeix llavors no ja el dret a l'alegria, amb la mala consciència del patiment dels altres, sinó el deure d'irradiar alegria i pensar en "la flor sembrada sobre les cendres". Cal cantar als que portem a la sang i en l'ànima, a tot "el que fa mal / el que abraça / el que incendia / el que estima i estremeix / el que obliga el cor a la vida".





A la recerca d'una mica de vida i veritat, i en inevitable equivocitat, s'entreté furgant entre tantes escombraries les mentides i els enganys. No obstant això, cal evitar el soroll, que no deixa pensar ni sentir. Viure no li demana més de disposar d'una finestra i un llapis. I llibres, que sense els ulls estan sols, buits, quiets: "Les pàgines són ales / que esperen sempre / el següent alba".





Impregnada de llenguatge poètic i sensitiu, afirma: "Som el llenguatge de la nostra pell, la música del nostre sexe, el ball dels nostres cossos calents". I reconeix: "Hem deixat al planeta sense murs verds, sense mantells d'aigua, sense sostre celeste i sense tendresa, a mercè de minúscules criatures que ens demanaran ser, cada vegada, menys cossos". Guatemala en mans d'oligarques vitalicis, "sempre una llàgrima, vestida de llacs blaus i serralades braves".





La seva àvia li repetia de nena que quan plovia mentre hi havia sol la Mare de Déu s'estava banyant. Des d'aquesta imatge, sobrevivint a la saliva i la tancada, es pot confiar que tard o d'hora arribarà l'abraçada: "L'esperança és sempre més obstinada que la mort". L'aire i els petons ens esperen, encara en les pitjors circumstàncies.